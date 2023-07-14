獨居長者跌倒在家無人聞問 緊急救援連線成保命符
長者獨居在家，發生意外若沒即時發現，恐錯失黃金救援時間，而高雄列冊有3268位獨居長者，保障長者平安成重要工作，其中「緊急救援連線服務」就可在關鍵時刻，拯救一條生命。
為服務弱勢老人與身心障礙者，喜憨兒基金會組成社區支持團隊，提供守護與關懷服務，其中可以協助獨居長者申請高雄市府社會局的「緊急救援連線服務」，在家中設置緊急連線裝置，並有隨身按鈕讓長者攜帶，遇到危急狀況可以馬上通報保全公司，後續由緊急連絡人、警政單位、里長等人協助到場救援。
一位受基金會關懷的張奶奶，依次在社工來訪前，急於開門而跌倒在地，所幸社工有聽到孱弱呼救聲而獲救援，所幸沒有大礙，隨後就由基金會協助申請救援連線服務，成獨居老人平安鬧鐘。
張奶奶說，因丈夫過世，且孩子都在外工作，因此自己留在熟悉地方居住，但因膝關節退化容易跌倒，裝設救援連線按鈕後，遇到事故較為安心，也不用讓在外的孩子每天都提心吊膽，需要時刻擔心自己安危。
社會局表示，老人在宅「緊急救援連線服務」，只要年滿65歲以上之中低收入戶、領有中低老人生活津貼獨居長者、列冊為獨居關懷之一般戶獨居長者，經評估符合失能有緊急救護之虞、或未達失能但有獨居安全疑慮者，即可申請安裝，若是「老老同住」也在服務申請對象內，民眾有需求可向社會局老人福利科提出申請，或向喜憨兒基金會諮詢。
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