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搶救清朝大兵 恆春「蘭軍楚勇義塚」獲指定古蹟

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣恆春鎮郊的「蘭軍楚勇義塚」，是台灣現存極少數清代兵勇古墓，將指定縣定古蹟。圖／讀者提供
屏東縣恆春鎮郊的「蘭軍楚勇義塚」，是台灣現存極少數清代兵勇古墓，將指定縣定古蹟。圖／讀者提供

屏東縣恆春鎮東門城外第1公墓「蘭軍楚勇義塚」，經考證為144年前修建、台灣現存極少數清代兵勇古墓，文史工作者關注後，年初展開「搶救清朝大兵」古墓文化保存行動，提報縣定古蹟；縣文資委員日前場勘後召開審查會，同意指定為縣定古蹟，近期將公告。

縣府文化資產保護所長林洋助說，台灣其它地區清代兵勇古墓，如「滬尾湖南勇古墓」、「高雄甲仙鎮海軍墓」均已指定市定古蹟，文資委員現勘後召開審查會同意，待行政簽核程序完備後正式公告。

古蹟提報人李漢鵬指出，義塚始建於光緒初年，重修於日治大正時期，所葬者為清代戍守台南府城、台東卑南、恆春半島的湘軍兵勇，軍隊番號是蘭字中營或蘭軍中營，兵勇來自大陸瀟湘地區，曾協助清軍朝廷平亂、修造恆春城池，為台灣近代史重要一部分。

李漢鵬說，該墓為牡丹社事件、獅頭社事件、恆春縣城設治、大港口事件時，清廷調動湘軍、淮軍等大陸地方團練兵勇來台平亂、衛戍台灣重要史證，義塚由恆春鄭家後代清理祭拜，外觀形制簡樸，墓碑、墓桌、墓手及墓埕、后土保存良好，見證早年墳塚營建風格特色。

「沒有這支蘭軍楚勇，就沒有現今繁華恆春！」恆春文史工作者鄭明書說，恆春古城已是國定古蹟，義塚若指定為縣定古蹟，從古城到衛戍軍隊古墓，可串聯恆春的歷史風情。

恆春 國定古蹟 文史工作者

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