高雄本土登革熱+2 左營出現首例第二型個案

高雄市今天新增2例本土登革熱病例，一例是住在左營區的40多歲男子，他是今年高雄首例第二型登革熱本土個案，目前已住院治療，可能感染途徑尚待進一步釐清；另一例是住在湖內區20多歲男性國際移工，活動地點以宿舍及工廠為主，發病前有台南活動史。

衛生局說，今天確診的左營區男子，7月7日出現發燒症狀至診所就醫，7月10日發燒未緩解，並出現噁心嘔吐、食慾不振、紅疹等症狀，再度至診所就醫，7月11日嘔吐症狀加劇至醫院急診，經採檢登革熱NS1快篩陽性，綜合檢驗結果PCR陽性，登革血清型第二型，同住接觸者3人無疑似症狀。

另一確診個案、住湖內區男性移工，6月30日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐、腹瀉、食慾不振症狀，服用退燒感冒藥緩解症狀，7月3日由仲介協助帶往醫院門診就醫，採血檢驗登革熱NS1快篩陽性，昨日二採檢體經實驗室綜合檢驗結果為登革熱陽性，經查他的活動地點以宿舍及工廠為主，發病前有台南活動史。

衛生局說，目前高雄本土登革熱病例累計13例，今天新增確診的左營區男子是感染第二型登革熱，其餘12例都是第一型登革熱，疫調與基因定序發現來自台南社區傳播鏈。

高雄市防疫團隊已在兩確診案通報第一時間，針對居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查、噴藥滅蚊等緊急防治工作，並持續針對可能感染地點進行環境大掃蕩。

衛生局表示，左營確診個案的活動地以住家及鳳山、前鎮區工作地為主，可能感染途徑尚待進一步釐清，由於他在可感染期內，曾到前鎮區瑞興市場附近活動，高雄市長陳其邁今天下午召集衛生、環保、經發、民政等相關單位，前往瑞興市場視察登革熱防治工作。