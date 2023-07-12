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高雄本土登革熱+2 左營出現首例第二型個案

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁視察瑞興市場。圖／高市衛生局提供
高雄市長陳其邁視察瑞興市場。圖／高市衛生局提供

高雄市今天新增2例本土登革熱病例，一例是住在左營區的40多歲男子，他是今年高雄首例第二型登革熱本土個案，目前已住院治療，可能感染途徑尚待進一步釐清；另一例是住在湖內區20多歲男性國際移工，活動地點以宿舍及工廠為主，發病前有台南活動史。

衛生局說，今天確診的左營區男子，7月7日出現發燒症狀至診所就醫，7月10日發燒未緩解，並出現噁心嘔吐、食慾不振、紅疹等症狀，再度至診所就醫，7月11日嘔吐症狀加劇至醫院急診，經採檢登革熱NS1快篩陽性，綜合檢驗結果PCR陽性，登革血清型第二型，同住接觸者3人無疑似症狀。

另一確診個案、住湖內區男性移工，6月30日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐、腹瀉、食慾不振症狀，服用退燒感冒藥緩解症狀，7月3日由仲介協助帶往醫院門診就醫，採血檢驗登革熱NS1快篩陽性，昨日二採檢體經實驗室綜合檢驗結果為登革熱陽性，經查他的活動地點以宿舍及工廠為主，發病前有台南活動史。

衛生局說，目前高雄本土登革熱病例累計13例，今天新增確診的左營區男子是感染第二型登革熱，其餘12例都是第一型登革熱，疫調與基因定序發現來自台南社區傳播鏈。

高雄市防疫團隊已在兩確診案通報第一時間，針對居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查、噴藥滅蚊等緊急防治工作，並持續針對可能感染地點進行環境大掃蕩。

衛生局表示，左營確診個案的活動地以住家及鳳山、前鎮區工作地為主，可能感染途徑尚待進一步釐清，由於他在可感染期內，曾到前鎮區瑞興市場附近活動，高雄市長陳其邁今天下午召集衛生、環保、經發、民政等相關單位，前往瑞興市場視察登革熱防治工作。

陳其邁說，市場是人潮聚集之處，預防積水孳生病媒蚊尤其重要，攤商每日結束工作後，應將容器中的儲水清除並掃除地面積水，自主環境維護；陳其邁也責成經發局落實市場內公共空間的環境維護、加強巡檢頻次，針對人潮眾多的市場，每周至少進行1次噴藥滅蚊，民政局持續加強社區民眾登革熱宣導。

高雄市長陳其邁視察瑞興市場噴藥防治登革熱病媒蚊。圖／高市衛生局提供
高雄市長陳其邁視察瑞興市場噴藥防治登革熱病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在瑞興市場的屋簷溝噴藥。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在瑞興市場的屋簷溝噴藥。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在瑞興市場周圍水溝噴藥。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在瑞興市場周圍水溝噴藥。圖／高市衛生局提供
高雄市長陳其邁指示，市場需落實屋簷溝防治。圖／高市衛生局提供
高雄市長陳其邁指示，市場需落實屋簷溝防治。圖／高市衛生局提供

登革熱 衛生局 確診 高雄市

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