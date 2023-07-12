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屏東農村社區推餐桌體驗特色食材搭配遊程 20日開賣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東農村社區餐桌上菜，今年度推出6場充滿在地特色與食材故事的遊程及饗宴，7月20日中午12點準時開賣，屏東縣長周春米（後排中）邀請民眾認識充滿驚喜屏東農村社區好屏餐桌。圖／屏東縣府提供
屏東農村社區餐桌上菜，今年度推出6場充滿在地特色與食材故事的遊程及饗宴，7月20日中午12點準時開賣，屏東縣長周春米（後排中）邀請民眾認識充滿驚喜屏東農村社區好屏餐桌。圖／屏東縣府提供

屏東農村社區餐桌上菜，今年度社區突破自我，在日前料理共創工作坊激盪下，規畫推出6場充滿在地特色與食材故事的遊程及饗宴，將於20日中午12點準時開賣，屏東縣長周春米邀請民眾手刀搶購充滿驚喜屏東農村社區好屏餐桌。

周春米說，屏東縣近年推動農村再生計畫，今年邀請知名法式主廚簡天才與農再社區合作，將屏東泰國蝦、石斑魚、香料等好物變成美食料理，從產地到餐桌皆使用屏東在地新鮮食材，美食搭配社區遊程，讓遊客不一樣的體驗，今年開放六場次，勢必掀起「愛玩客」的秒殺搶購。

周春米指出，今年度6個社區餐桌活動，包含社區走讀、手作體驗與餐桌饗宴等行程，8月26日走訪異國風情的定遠社區，學習水醃菜泡製，濃濃滇WAY中，感受他鄉如何變故鄉；9月9日在青葉社區體會魯凱神話藝術村的美，編織傳統花環，品嘗原民料理餐；10月28日濱海的新龍社區，料理午仔魚一夜乾，吹徐海風享受海派料理。

11月4日大武山下的赤山社區，熬煮旺來果醬，體驗農作美味與星空風光。11月11日穿越勝利門，了解隘寮社區如何將黃荊變成黃金；最後，還有11月18日屏東最蝦的潮厝社區，可以釣蝦還現烤泰國蝦。6款社區遊程包羅萬象、風格多元又有趣，呈現屏東靠山面海的豐富農漁村社區產業文化。

縣府城鄉發展處表示，屏東農村社區所推出的深度社區小旅行，透過社區遊程體驗活動搭配餐桌饗宴活動，讓遊客留下美好的旅遊體驗評價，累積不少忠實顧客，今年度2023「好屏生活．食在好屏」社區餐桌精彩可期，活動報名訊息關注「屏東農村再生社區平台」臉書粉絲團，或電洽屏東縣政府農村再生專案推動辦公室08-7325508。

屏東農村社區餐桌上菜，今年度推出6場充滿在地特色與食材故事的遊程及饗宴，7月20日中午12點準時開賣，屏東縣長周春米（後排左二）邀請民眾認識充滿驚喜屏東農村社區好屏餐桌。圖／屏東縣府提供
屏東農村社區餐桌上菜，今年度推出6場充滿在地特色與食材故事的遊程及饗宴，7月20日中午12點準時開賣，屏東縣長周春米（後排左二）邀請民眾認識充滿驚喜屏東農村社區好屏餐桌。圖／屏東縣府提供

農村再生 周春米

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