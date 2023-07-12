屏東夏日狂歡祭今年移師潮州 陪伴大小朋友歡度暑假
來屏東玩一波！2023屏東夏日狂歡祭7月14日起到8月27日，為期1.5個月，在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，去年在東港大鵬灣，今年移師到潮州，屏縣府表示，活動期間周周有市集，還有國內外知名表演團體帶來演出，從早到晚都精彩，讓孩子們快樂FUN暑假。
屏東縣府傳播暨國際事務處表示，去年廣受好評且創下入園人數超過200萬人次的屏東夏日狂歡祭，今年選在林後四林平地森林園區，藉由融入當地環境特色、傳藝文化、地方產業，帶動屏東地區發展外，也讓孩子們在歡樂的遊戲中達到森林遊憩兼具生態的環境教育，期盼將「屏東夏日狂歡祭」活動品牌化，成為台灣夏日旅遊首選。
2023屏東夏日狂歡祭7月14日至8月27日登場，1個半月期間除每周二、三為器材檢修日不開放外，周一、四早上10點至晚上6點，周五、六、日早上10點到晚上8點，所有遊樂設施免費玩，此外，還有表演節目、DIY課程、市集等，讓家長們多了一個暑假遛小孩的地點。
相關訊息，可搜尋「2023屏東夏日狂歡祭」官網，或至「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。
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