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萬丹泥火山 今年2度噴發

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東縣萬丹鄉泥火山相隔5個月，昨清晨再度噴發。圖／讀者提供
屏東縣萬丹鄉泥火山相隔5個月，昨清晨再度噴發。圖／讀者提供

屏東萬丹泥火山相隔5個月，昨晨再度噴發，3個噴發孔噴高約2至3米，村民隨即點火引燃、加速噴發，直到上午9時許噴發結束，所幸鄰近農田多休耕，泥漿多流入附近溝渠，未造成農作物損失；專家認為是正常地質活動，與近期酷暑高溫應無直接因果關係。

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，泥火山昨清晨5時許噴發，發現後原緊急通知怪手協助引流，但清晨無人上班、怪手無法到場，所幸噴發孔緊鄰水溝，採人工疏導流進溝中，阻止泥漿漫流，沒有農田被覆蓋，減少損害擴大。

萬丹泥火山今年已2次噴發，此次噴發孔在皇源聖殿前方3處，緊鄰噴發點的皇源聖殿堂主張寶惠說，前幾天就聞到硫磺味，研判可能噴發，果然一如所料。

張寶惠說，其中一處噴發孔2006年後就未再噴發，推測最近天氣炎熱，加上花蓮地震影響，讓淺層泥火山再度噴發，雖然這次噴發能量較大，所幸除燒壞電線未波及鄰近建物。

屏東大學校長陳永森表示，泥火山噴發是地底下氣體與壓力到達一定程度，就會釋放的自然現象，屬正常地質活動，與近期酷暑高溫應無直接因果關係，地底下相對恆溫，天氣影響不大，也沒有相關文獻佐證泥火山與氣候間關聯。

泥火山 萬丹 屏東

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