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妻日前車禍猝逝 澎縣前副議長陳雙全以妻之名成立基金會

聯合報／ 記者王昭月林保光／澎湖即時報導
澎湖縣前副議長陳雙全（左）與妻子鶼鰈情深，不意妻子日前因車禍離世。圖／翻攝自陳雙全臉書
澎湖縣前副議長陳雙全（左）與妻子鶼鰈情深，不意妻子日前因車禍離世。圖／翻攝自陳雙全臉書

國民黨澎湖縣黨部主委、澎湖縣前副議長陳雙全妻子張蓓珍，日前發生車禍送醫急救，不報於7月5日離世，陳雙全隱忍悲痛，昨晚在臉書發布將為妻子基金會，完成她生前樂善好施的遺願，繼續遺愛人間。

張蓓珍7月3日中午被發現在馬公興仁路段騎車摔倒，重創腦幹，緊急送三總澎湖分院搶救，但情況不樂觀，鴻海董事長郭台銘特別請台大醫療團隊抵澎支援，無黨團結聯盟主席林炳坤也居間接洽高雄長庚醫院關懷，仍都無法挽回張的性命。

陳雙全感嘆在妻子最後的日子裡未能好好陪伴，昨晚臉書表達無限哀思，文中指自己每回想到妻子生前點點滴滴的好，除了心痛外還是心痛，今天將為愛妻舉辦祈福法會。

陳雙全與兒子陳毓仁先後投身政壇，家務均由妻子張蓓珍一肩擔起，張扮演稱職的輔助角色，是全家重要的支柱，卻因車禍不幸離世。

這幾天陳雙全與家人多方討論，決定以妻之名成立「張蓓珍基金會」，讓妻子繼續遺愛人間。陳雙全在臉書指出，每次他從事慈善事務時，妻子總不斷叮嚀，碰到需要幫助的人，一定要告訴她，讓她參與。為妻子成立基金會，除幫妻子多做功德，也讓他感覺妻子依舊相伴，永遠未曾離去。

澎湖縣前副議長陳雙全（左）與妻子鶼鰈情深，不意妻子日前因車禍離世。圖／翻攝自陳雙全臉書
澎湖縣前副議長陳雙全（左）與妻子鶼鰈情深，不意妻子日前因車禍離世。圖／翻攝自陳雙全臉書

陳雙全 澎湖縣 車禍 國民黨

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