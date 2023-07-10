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壽山動物園推幼兒版導覽及劇場 讓動保向下扎根

中央社／ 高雄10日電

高雄壽山動物園與中山工商幼保科合作，將於7月19、21及22日推出動物導覽與雙語故事劇場活動，以幼兒的語言與角度，詮釋動物故事，也呈現動物園多元面向的教育價值。

觀光局長高閔琳表示，為讓幼兒可自主學習認識動物並增進語言能力，壽山動物園與中山工商師生一起策辦這項活動，經與保育員交流內化動物知識，再融入劇場表演，讓動物保育向下扎根。

高雄市政府觀光局今天新聞稿表示，壽山動物園與中山工商幼保科合作推「壽山動物故事趣-動物導覽與雙語故事劇場」活動，將於7月19、21及22日上午10時到12時為幼兒們帶來生動精彩故事體驗。

園方說明，為期3天的動物導覽解說，除了台灣獼猴，也將在狐獴、河馬、黑猩猩、非洲獅、非洲象、紅毛猩猩、侏儒河馬、白老虎、台灣黃牛、台灣黑熊、羊駝、查普曼斑馬及白犀牛展場前與幼兒進行互動。

此外，在親水廣場也安排雙語故事劇場，由學生自製劇本並搭配道具闡述動物小故事，提到關鍵動物或詞彙時，會以英、日發音讓民眾一起學習，增加劇場互動性。

壽山動物園並表示，園內親水廣場已重新開放，暑假期間全國12歲以下兒童免費入園，還有多場親子DIY及保育小劇場等活動，可讓民眾玩得消暑又盡興。

壽山動物園 動保教育

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