天熱就停電？高雄鳳山晚間近百盞路燈不亮 台電搶修中
高雄林園上午才發生停電，晚間鳳山五甲地區又出現大規模路燈不亮，台電表示，晚上7時30分許接獲通報後，隨即派員到場查修，當時約90盞燈不亮，經陸續修復供電後，目前僅剩林森路約15盞燈尚未復電，持續查故障原因中。
「難道冷氣開路燈滅，這是不缺電的正常現象？」高雄市議員李雅靜晚間在臉書貼文，狠酸政府一再大內宣「綠電充足」，每當天氣熱，電力卻是頻頻出狀況，因高雄鳳山五甲地區今晚發生許多路燈不亮，提醒民眾行經路燈不亮的路段，減速慢行。
台電鳳山區處副處長李泰興指出，工程人員到場查看發現路燈不亮，已陸續搶修恢復供電，至於當地家戶供電皆為正常，並無影響民生用電。
至於故障原因，李泰興表示，鳳山區天興街、大德街、南光街一帶路燈，經現場人員查修，在8時25分許先將路燈開關先打直路供電，已大範圍恢復正常放電，惟僅林森路（天興街至自強一路）、林森路21巷、43巷、53巷路約15盞路燈尚未復電，持續搶修中。
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