天熱就停電？高雄鳳山晚間近百盞路燈不亮 台電搶修中

高雄林園上午才發生停電，晚間鳳山五甲地區又出現大規模路燈不亮，台電表示，晚上7時30分許接獲通報後，隨即派員到場查修，當時約90盞燈不亮，經陸續修復供電後，目前僅剩林森路約15盞燈尚未復電，持續查故障原因中。

「難道冷氣開路燈滅，這是不缺電的正常現象？」高雄市議員李雅靜晚間在臉書貼文，狠酸政府一再大內宣「綠電充足」，每當天氣熱，電力卻是頻頻出狀況，因高雄鳳山五甲地區今晚發生許多路燈不亮，提醒民眾行經路燈不亮的路段，減速慢行。

台電鳳山區處副處長李泰興指出，工程人員到場查看發現路燈不亮，已陸續搶修恢復供電，至於當地家戶供電皆為正常，並無影響民生用電。