紀念俞大維 門生故舊追憶軼事

昨是「一代國士」、國防部前部長俞大維逝世30周年，一群門生故舊、文史工作者齊聚俞大維紀念館前辦紀念會， 俞大維的姪女俞啟木、姪子俞啟平跨海參與，另俞大維「陣前助產」的小金門女娃洪國珍也現身追思。俞常對部屬說，「前線就是我最好的辦公室」。

民國52年10月31日，俞大維到小金門慰問官兵，得知有婦人難產3天，他召集軍醫協助，輸大量鮮血，後來剖腹母女均安，俞大維經常寄新衣給洪國珍，直到兩年後俞卸任國防部長，洪家才與俞失去聯絡。

洪國珍陪伴俞大維逝世前最後5年，洪國珍回憶，24歲才第一次看到俞大維，後來跟俞同住，發現俞沒有官架子，從未發火或說重話，還要她每周寫一篇英文作文，「俞大維的英德語都很流利，學識淵博」。

俞大維先生紀念學會理事長莊威提到，俞民國17年投入國政，40多年軍政履歷，參與中華民國存亡時刻，從抗戰前的兵工建設，建立研發體系與人才培力，兵工廠大西遷，至戰後的交通事業重建；到國共戰爭退無可退到冷戰期間，向美國爭取軍經援助；在歷次台海戰役中身先士卒，更在八二三砲戰運籌帷幄。

莊威轉述，俞大維常對部屬說，「前線就是我最好的辦公室」，平均每兩周去一次外島，任期內有紀錄約200多次，也被稱為「前線部長」、「俞大膽」。

俞啟木說，八二三砲戰當天，她本來要去找伯父，但副官交代她回去等，沒想到最後等來的卻是伯父受傷、頭上包著紗布，「那個畫面在我心中永遠烙印著。」

活動上，表演者馬麗英以月琴彈唱俞大維事蹟，包括「經文緯武奇男子，特立獨行大丈夫」、「俞有無數勳章，卻只戴小小的『負傷榮譽紀念章』(八二三砲戰負傷)」。