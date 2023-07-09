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小琉球珊瑚礁 遊客刻名遭撻伐

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東小琉球珊瑚礁被刻上斗大的私人姓名。圖／取自小琉球聯盟臉書
屏東小琉球珊瑚礁被刻上斗大的私人姓名。圖／取自小琉球聯盟臉書

屏東小琉球暑假迎來大批遊客，地方社群網站揭露知名景點花瓶岩潮間帶珊瑚礁被刻上斗大的名字「楊某某」，到此一遊的刻名照片引來網友撻伐及肉搜，被諷難道在選墓地。大鵬灣國家風景區管理處說，將追究行為人責任，破壞國家風景區自然資源，依發展觀光條例可處50萬元以下罰鍰。

貼文遊客說，7日下午出遊看見有人在花瓶岩刻上自己的名字，難道是把天然環境當成自家財產，「不知道你幾歲，老師上課是都沒在聽？」。

網友見狀紛紛留言撻伐，「刻在那邊任那麼多人在踐踏，是在作賤自己沒什麼好運」、「在選墓地？會不會太早」、「明知不能，非法刻意，黑白來」、「早年刻名『到此一遊』的亂象，竟在現在重演」、「留名者一夕成名了」。

鵬管處說，小琉球是國家風景區，發展觀光條例第62條規定，損壞觀光地區或風景特定區之名勝、自然資源或觀光設施者，有關目的事業主管機關得處行為人50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用；其無法回復原狀者，得再處行為人500萬元以下罰鍰。珊瑚礁是島上的自然資源，刻名字的損壞行為已違法，同名同姓的人不少，也可能是別人刻的，將調閱監視器追究行為人責任。

小琉球 國家風景區

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