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屏東旭海部落重現傳統海祭 看見原漢民族文化熔爐縮影

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉旭海村民今天今天復辦海祭，舉辦請神、划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚與歡愉歌舞，追懷祖先開墾的艱辛、感念先人留下海上謀生的技能。圖／旭海社區發展協會提供
屏東縣牡丹鄉旭海村民今天今天復辦海祭，舉辦請神、划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚與歡愉歌舞，追懷祖先開墾的艱辛、感念先人留下海上謀生的技能。圖／旭海社區發展協會提供

近年因「阿塱壹古道熱」爆紅的屏東縣牡丹鄉旭海村，今天循古禮舉辦請神、划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚與歡愉歌舞，追懷祖先開墾的艱辛、感念先人留下海上謀生的技能，以重現海祭活動延續在地部落文化。

牡丹鄉旭海村最早由斯卡羅族人進駐開墾，阿美族排灣族、馬卡道族、客家人、河洛人陸續前來，是多元族群交融的漁村聚落。

旭海村民潘勳鶴說，旭海部落舊名牡丹灣，位於台灣東南天涯海角太平洋邊的漁村小聚落，有著多元族群獨特的部落風情；部落形成源自於斯卡羅族群的最早遷徙，還有排灣族、阿美族及平埔族等原住民族，加上客家、河洛漢人，因各種淵源而移居至此，各自帶著原生的文化在此開展生活。

他說，長久以來隨著時代變化，族群之間融合彼此的文化，互相分享、互相影響形成現在的文化，在海祭節慶，可以看見部落人穿著斯卡羅族衣裳，唱著排灣族的歌、跳著阿美族的舞，請出有「中國海神」尊稱、庇佑漁民的水仙王公，是台灣社會中族群互助、和諧相處的文化大熔爐的具體展現。

他說，海祭是祈求海洋可以讓漁民豐收並平安從事漁業，更是庇佑部落族人得以順利安康的祭典，因青壯人口不斷流失，這個傳統文化祭儀一度中斷，在快變成部落曾經美麗的回憶時，一群對於部落文化振興肩負使命感的族人重啟，盼成為在地部落文化傳承的關鍵，也是旭海人回家團聚的重要日子。

旭海海祭今天上午由部落傳統祭典開始，先是部落男子在水仙王公廟的迎神祭典儀式，接著是竹筏下水儀式及傳統捕魚技術展現，還有全村男女部落傳統競技賽；晚上有音樂會，村民和來賓在海邊享受迎面吹來的海風，在月光和海風中聆賞，現場也安排部落市集攤位。

屏東縣牡丹鄉旭海村民今天舉辦海祭，舉辦請神、划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚與歡愉歌舞，追懷祖先開墾的艱辛、感念先人留下海上謀生的技能。圖／旭海社區發展協會提供
屏東縣牡丹鄉旭海村民今天舉辦海祭，舉辦請神、划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚與歡愉歌舞，追懷祖先開墾的艱辛、感念先人留下海上謀生的技能。圖／旭海社區發展協會提供

阿美族 排灣族 漁民

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