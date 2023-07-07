高中六號沈船工殤50周年 高市勞動局辦3場講座

今年是旗津「高中六號」沈船工殤事件50周年，高雄市勞工局7月起將在勞博館透過舉辦3場紀念講座，帶民眾回首50年勞動女性超載青春。講座自即日起報名。

「小小台的舢舨船，撐著超載的盼望，小小粒的種子，沒幾兩重，灑落熱鬧的高雄港。」今年是旗津「高中六號」沈船工殤事件50周年，這首由莊毅冠作詞、陳珍儀作曲的「盡磅的向望」細膩地傳達出無限追思與感念。

勞工局長周登春今天表示，各場次紀念講座將以勞博館固定展演定目劇「揮灑青春～女孩站起來」為楔子，由館內戲劇組志工擔綱演出，並由「勞博之聲」podcast2位主持人開場、串場、說書，及透過影像交織重現紡織工廠場景，以「互動式劇場」形式帶出70年代高雄加工出口區女工們為家庭出外工作心路歷程，藉由劇場演出讓民眾體現當年女性勞動者處境，省思50年來相關變遷、演進，及未來可改善方向，共同努力打造友善勞動職場。

勞工局指出，紀念講座邀請高雄市女性權益促進會、在地台語歌謠創作者，及中山大學USR城市共事館合作，將於7月22日、8月19日及9月2日在勞博館舉行。回顧50年來女性勞動者處境帶出許多值得討論勞動議題，如童工、超時加班、就業歧視、職場工安、通勤職災等。

並從女性勞動者相關法制回顧、女工為主題歌謠創作，及25淑女工殤事件文史田野調查等3個面向與觀眾互動，除感念女性勞動者在這片土地的努力，以及她們對家人細心呵護與撐起經濟發展貢獻外，也使民眾更加認識重要勞動事件內涵及勞動性別平等實質意義。

勞工局新聞稿表示，3場紀念講座即日起開放報名，參加活動可獲得戲劇紀念節目冊及勞博限量文創商品，相關資訊上勞工博物館網站及臉書，致電07-2160509洽詢。

依勞工局資料，往返旗津的民營渡輪「高中六號」沈船工殤事件發生於民國62年9月3日上午7時多，準備到前鎮加工區上班女工擔心遭扣工資搶搭渡輪。原本只能載30人小船翻覆，造成46人受傷、25人罹難。罹難者全為女性，最年輕13歲、年紀最大30歲，其中更有一家3姊妹同時遇難。