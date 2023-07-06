小琉球沙灘成免費浮具倉庫？鵬管處硬起來移至垃圾場

屏東小琉球是夏日水上活動和賞海龜勝地，暑假展開後各種水域活動興盛，部分業者為了一己之便，將獨木舟和SUP等器材留置中澳和厚石凹仔沙灘，不僅影響環境觀瞻，時逢海龜返島產卵季節，為避免母海龜產卵之路受阻，鵬管處多次勸導，仍有少數業者不聽，昨晚會同相關土地所有權機關，直接將占用的浮具移至垃圾場。

針對部分水上活業者逕將浮具器材留置沙灘的亂象，鵬管處發現中澳沙灘有未經土地管理機關國有財產署同意放置的浮具，上月將違規浮具業者的資料函送給土地管理機關國有財產署南區分署屏東辦事處，要求依土地被私人占地相關規定處理，並建請包括林管處在內的土地管理機關，加強巡查作業，避免業者的浮具繼續占用沙灘。

鵬管處說，野生保育類的綠蠵龜，每年夏天都會回到島上產卵，是野生動物保育法保護的物種，為維護綠蠵龜重要棲息地環境，繁殖季不讓業者任意放置的浮具影響出入，需要各公務部門和民間團體攜手合作，取得共識，夜間除要求業者不堆放浮具，也勸導遊客避免前往沙灘區，共同努力打造愛護綠蠵龜生態的氛圍，但仍有少數業者不聽。