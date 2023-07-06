快訊

李玟站上奧斯卡的那天...外媒怎麼報導CoCo Lee的訃聞？

歐洲觀光的疑惑雕像：大象身上為何背著一座塔？

高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

小琉球沙灘成免費浮具倉庫？鵬管處硬起來移至垃圾場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供
鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供

屏東小琉球是夏日水上活動和賞海龜勝地，暑假展開後各種水域活動興盛，部分業者為了一己之便，將獨木舟和SUP等器材留置中澳和厚石凹仔沙灘，不僅影響環境觀瞻，時逢海龜返島產卵季節，為避免母海龜產卵之路受阻，鵬管處多次勸導，仍有少數業者不聽，昨晚會同相關土地所有權機關，直接將占用的浮具移至垃圾場。

針對部分水上活業者逕將浮具器材留置沙灘的亂象，鵬管處發現中澳沙灘有未經土地管理機關國有財產署同意放置的浮具，上月將違規浮具業者的資料函送給土地管理機關國有財產署南區分署屏東辦事處，要求依土地被私人占地相關規定處理，並建請包括林管處在內的土地管理機關，加強巡查作業，避免業者的浮具繼續占用沙灘。

鵬管處說，野生保育類的綠蠵龜，每年夏天都會回到島上產卵，是野生動物保育法保護的物種，為維護綠蠵龜重要棲息地環境，繁殖季不讓業者任意放置的浮具影響出入，需要各公務部門和民間團體攜手合作，取得共識，夜間除要求業者不堆放浮具，也勸導遊客避免前往沙灘區，共同努力打造愛護綠蠵龜生態的氛圍，但仍有少數業者不聽。

鵬管處昨晚會同海保署、國產署、林務局、屏東縣政府、海巡署和琉球鄉公所等機關，會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，在設立告示牌及宣導後，厚石凹仔沙灘仍發現有4艘獨木舟占用林務局管理的沙灘地，在林務局和海巡署貼單警告下，逕將占用的浮具移至垃圾場；呼籲社會各界關注此議題，共同打造愛護綠蠵龜生態的環境和氛圍。

鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供
鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供
鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供
鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供
鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供
鵬管處昨晚會同相關單位會勘中澳和厚石凹仔沙灘在非服務遊客時間的浮具占用沙灘情況，中澳沙灘已移除，厚石凹仔沙灘仍有4艘獨木舟占用，均移至垃圾場。圖／鵬管處提供

沙灘 屏東縣政府 綠蠵龜 小琉球

延伸閱讀

影／小琉球男童下船絆倒摔落海 海巡隊員跳水救援影像曝

小琉球海灘幣使用率僅一成 主辦單位籲：莫收藏多消費

進入暑假旅遊高峰期…小琉球交通亂象不斷 屏警單日取締80件違規

影／夜訪女王頭登場 沙灘區太陽花噴泉3D水舞驚豔亮點

相關新聞

小琉球沙灘成免費浮具倉庫？鵬管處硬起來移至垃圾場

屏東小琉球是夏日水上活動和賞海龜勝地，暑假展開後各種水域活動興盛，部分業者為了一己之便，將獨木舟和SUP等器材留置中澳和...

重建經費從5.5億暴增至8.3億 澎湖惠民醫院募款到位今動工

深耕澎湖66年的惠民醫院，因建物老舊，安全性勘慮，加上空間不足，計畫重建，但招標過程中，面臨缺工、缺料、建材上漲的困境，...

橋科3橫3豎路網工程推進中 新市鎮1-2號道盼年底完工

行政院今年3月核定高雄「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，推動橋科「三橫三豎」路網，健全聯外交通，繼岡山區友情路拓寬開放通...

高雄輕軌路口將設違規偵測 整合AI降低碰撞提升效能

高雄環狀輕軌力拼今年底達成全線完工，為防範日後輕軌路口違規事件層出不窮，高市捷運局今舉辦偵測設備及智慧整合系統廠商說明會...

看到戰車上路免驚 高雄公所po照提醒勿跟車拍照

海軍陸戰隊九九旅預計在7月底進行重大演訓，預計在24日至27日晚間，會有履帶車輛上路行經高雄7大行政區，左營區公所貼出戰...

見證後浦城市變遷 許允選洋樓今展開修復期待風華再現

許允選洋樓今天舉行修復及再利用工程的動工典禮，這棟有108年歷史的洋樓，為舊後浦南境現有保存最完整的文化資產節點，具有特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦