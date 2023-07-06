快訊

12生肖「下半年財運」分析！屬牛穩紮穩打、這生肖「當心意外破財」

台股跌破月線重挫294點收16,762點 台積電跌17元收565元

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣只租不售社宅再+2 潮州鎮今動土、恆春鎮規畫中

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣第2個社會住宅潮州鎮「光春好室」今天舉行動土儀式，將提供172戶，預定2027年1月完工。記者潘欣中／翻攝
屏東縣第2個社會住宅潮州鎮「光春好室」今天舉行動土儀式，將提供172戶，預定2027年1月完工。記者潘欣中／翻攝

繼屏東縣首座只租不售的社會住宅屏東市「瑞屏安居」去年9月動土後，潮州鎮「光春好室」今天舉行動土儀式，預定2027年1月完工；縣長周春米說，包含「光春好室」172戶、正在興建中屏東市「瑞屏安居」520戶，還有位於屏南恆春鎮「恆春好室」133戶，已獲得中央支持允建，合計825戶，未來提供在屏東就學、就業的居住需求。

屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」總經費超過20億元，預計2026年完工，第二個動土的潮州鎮「光春好室」，總經費10億7000萬元，由國家住宅及都市更新中心主辦，經費全部中央負擔； 國家住都中心代理董事長花敬群說，恆春鎮「恆春好室」已在規畫中，屏東縣地形狹長，社宅將涵蓋北、中、南地區，並選在精華地段，提供租得起、住得起、可安身立業的「家」。

周春米說，潮州鎮位於屏東縣的地理中心點，也是全縣人口第二多的行政區，結合台鐵捷運化及屏東縣七大轉運站功能整合提升，成為重要的交通樞紐節點，具有發展潛力；「光春好室」社宅位置優異，到潮州夜市走路只要2分鐘，鄰近光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，近潮州日式歷史建築文化園區及屏東戲曲故事館，環境多元且生活機能交通便利，期能吸引青年返鄉打拚。

周春米感謝中央支持屏東縣興建社會住宅，興建目標600戶，現已規畫825戶；縣府城鄉發展處說，「光春好室」社宅建築為1幢1棟，地上12層、地下2層，提供172戶、托嬰中心、身障日照中心及店鋪空間，預計2017年初完工，滿足居住需求外也提供友善社會福利設施，結合多元的公共服務空間，提供青年族群就學、就業階段和租不到房子、經濟弱勢族群的住屋需求。

社會住宅

延伸閱讀

屏東農業大學邁入第9年 1445人結訓從農比達九成

影／屏東今年首例本土登革熱 確診婦人有雲林活動史

屏東市2處關懷據點揭牌 周春米宣布提高敬老卡補助

屏東兒童青春藝術節登場 漫威英雄帶領大小朋友動起來

相關新聞

見證後浦城市變遷 許允選洋樓今展開修復期待風華再現

許允選洋樓今天舉行修復及再利用工程的動工典禮，這棟有108年歷史的洋樓，為舊後浦南境現有保存最完整的文化資產節點，具有特...

屏東縣只租不售社宅再+2 潮州鎮今動土、恆春鎮規畫中

繼屏東縣首座只租不售的社會住宅屏東市「瑞屏安居」去年9月動土後，潮州鎮「光春好室」今天舉行動土儀式，預定2027年1月完...

鄉民怨強制噴藥「會請鎖匠開門」衛生局：這條件下會

高雄登革熱疫情延燒，目前已發現7例本土登革熱確診者，衛生局噴藥撲滅病媒蚊，卻有網友抱怨：「原本想要睡午覺到下午，沒想到家...

影／高雄新增2登革熱病例 陳其邁：精準打擊+區域聯防

高雄今天新增2例登革熱確診個案，1例是住在三民區的建築工人、1例是住在湖內區的移工，2人都有台南活動史，高雄今年累計7例...

影／陳其邁：支持跨區課徵囤房稅 可有效抑制炒房

行政院會今天討論財政部提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，祭出囤房稅修法。高雄市長陳其邁表示，囤房稅屬地方稅，支持跨區開...

鄉民怨登革熱噴藥「不開門會被罰」反被嗆：爆發算你的

高雄登革熱疫情延燒，至昨天已累計5例確診者，防疫團隊緊急噴藥滅蚊，卻被網友抱怨「原本想要睡午覺到下午，沒想到家人卻說等一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦