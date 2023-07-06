屏東縣只租不售社宅再+2 潮州鎮今動土、恆春鎮規畫中

繼屏東縣首座只租不售的社會住宅屏東市「瑞屏安居」去年9月動土後，潮州鎮「光春好室」今天舉行動土儀式，預定2027年1月完工；縣長周春米說，包含「光春好室」172戶、正在興建中屏東市「瑞屏安居」520戶，還有位於屏南恆春鎮「恆春好室」133戶，已獲得中央支持允建，合計825戶，未來提供在屏東就學、就業的居住需求。

屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」總經費超過20億元，預計2026年完工，第二個動土的潮州鎮「光春好室」，總經費10億7000萬元，由國家住宅及都市更新中心主辦，經費全部中央負擔； 國家住都中心代理董事長花敬群說，恆春鎮「恆春好室」已在規畫中，屏東縣地形狹長，社宅將涵蓋北、中、南地區，並選在精華地段，提供租得起、住得起、可安身立業的「家」。

周春米說，潮州鎮位於屏東縣的地理中心點，也是全縣人口第二多的行政區，結合台鐵捷運化及屏東縣七大轉運站功能整合提升，成為重要的交通樞紐節點，具有發展潛力；「光春好室」社宅位置優異，到潮州夜市走路只要2分鐘，鄰近光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，近潮州日式歷史建築文化園區及屏東戲曲故事館，環境多元且生活機能交通便利，期能吸引青年返鄉打拚。

周春米感謝中央支持屏東縣興建社會住宅，興建目標600戶，現已規畫825戶；縣府城鄉發展處說，「光春好室」社宅建築為1幢1棟，地上12層、地下2層，提供172戶、托嬰中心、身障日照中心及店鋪空間，預計2017年初完工，滿足居住需求外也提供友善社會福利設施，結合多元的公共服務空間，提供青年族群就學、就業階段和租不到房子、經濟弱勢族群的住屋需求。