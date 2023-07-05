中醫師扮國父嫁女兒！「毛澤東」、「鄧小平」現身祝賀 賓客全笑翻

外型酷似「國父」孫中山的高雄中醫師葉重順，一扮成名，日前他歡喜嫁女兒，再以一襲中山裝的國父妝扮現身，引起現場驚呼「是國父在嫁女兒嗎？」。特別的是，葉重順幾位在大陸的cosplay 同好，分別扮成鄧小平、毛澤東、蔣中正錄影祝賀，形成「孫中山」嫁女兒，「毛澤東」來祝賀的奇特場景，賓客都覺得有趣極了。

中醫師葉重順在高鳳山行醫多年，因容貎酷似孫中山，博得「國父」稱號，久之，自己也入了戲，平常都穿中山裝、也蓄鬍，一出現宛如「國父再世」。10多年前他與花蓮一名長相與先總統蔣公極為神似的榮民李登科，就常湊對在公開場合亮相，掀起話題，但李前年已經辭世。

葉重順今年7月1日嫁女兒，席設高雄漢來大飯店，他再以「國父」造型現身，牽女兒的手進婚禮現場，這幕「國父嫁女兒」的場景引起轟動！

這場婚宴，葉家收到總統蔡英文、副總統賴清德及前總統陳水扁、馬英九與行政院陳建仁等藍綠政治名流祝賀，各黨主席的賀電、賀聯、花籃一字排開，場面盛大。有趣的是，在大陸常扮中年「毛澤東」的演員張柏峰、扮「蔣公」的演員鄭双情，扮「鄧小平的」演員黃強等人都拍錄影片祝賀。