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打造南台灣日本動漫聖地 日系動漫品牌9月進駐高捷

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高捷每年舉辦的「夏戀高捷動漫季」活動，已成南台灣動漫迷年度盛會。圖／高捷公司提供
高捷每年舉辦的「夏戀高捷動漫季」活動，已成南台灣動漫迷年度盛會。圖／高捷公司提供

動漫迷有福了，日本最大動漫品牌「安利美特（animate）」預計9月1日正式進駐高捷R11高雄車站墨凡商場！要讓熱愛動漫的大小朋友都能體驗南台灣最棒的動漫文化。

高捷表示，公司長期佈局動漫文化，每年暑期都會舉辦「夏戀高捷動漫季」系列活動。現由旗下「蜜柑站長」、「輕軌少女隊」自有IP領軍，7月8日、9日舉辦「夏之祭典～繽紛大會串」與「夏之動次～動漫舞蹈大賽」；8月5日、6日則有「夏之流光~御宅藝螢光棒舞蹈大賽」與「夏之閃耀~Cosplay角色扮演全國大賽」。

近日高捷和營運高雄車站捷運商場的墨凡公司攜手，爭取到日本規模最大動漫品牌「安利美特」進駐，未來將結合其他特色店家，將高捷R11高雄車站商場打造為南台灣ACG聖地。

高捷表示，安利美特在台北、台中設有據點，現完成商場進駐簽約，高捷R11高雄車站將成南台灣唯一安利美特據點。墨凡公司現積極打造千坪ACG主題商場，等暑期「夏戀高捷動漫季」活動結束後，9月1日將迎接安利美特進駐，ACG商場也將於10月份盛大開幕。

日本動漫品牌「安利美特」9月1日將進駐高捷R11高雄車站商圈，預計將成動漫迷必訪之地。圖／高捷公司提供
日本動漫品牌「安利美特」9月1日將進駐高捷R11高雄車站商圈，預計將成動漫迷必訪之地。圖／高捷公司提供

高捷 高雄車站

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