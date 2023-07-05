高雄凱旋夜市攤商稀落 經營方推計畫拚轉型

位於高雄前鎮的凱旋觀光夜市，占地遼闊約有9000坪，全盛時期有超過300攤，經過疫情洗禮，如今僅剩30攤到40攤，近日還傳出夜市經營權出現糾紛，引發外界討論夜市是否還撐得下去。對此，凱旋夜市經營方元凱資產公司說，將投入資源打造成高雄不夜城。

凱旋夜市經營權紛爭在昨天浮上檯面，有承租夜市土地經營跳蚤市場的許芳瑞指控，元凱公司強行終止合約，影響市場內攤商生計；還有自稱元凱公司董事長的曾繼輝說，公司遭把持很多決策自己都不知道。元凱公司當時回應，許芳瑞違反契約精神，已於7月終止一切合作關係；也說明元凱公司為一人公司，並無所謂董事長等職位。

消息出來，民眾討論「凱旋夜市快消失？」有人說那塊地很大，卻「開什麼倒什麼」、「全台夜市不多是黑道在管的嗎」；也有人提出見解，指凱旋夜市周邊沒住家旁，不是必經道路、該處特色也不足以讓人繞過去，成為逐漸沒落主因。

元凱公司表示，有關經營權糾紛會訴諸法律處理，關於凱旋夜市發展，目前有與新創顧問公司規劃打造全新園區，結合網路、親子運動、美食的園區，搭配原有跳蚤市集，打造成高雄的不夜城，對攤商也推出優惠合作條件並擴大招商，民眾可以期待。

針對凱旋夜市經營狀況，高雄市府經發局說，管委會正規劃調整經營策略，經發局會提供輔導及相關行政協助，要求管委會須以攤商權益為優先，適情妥善與攤商溝通，在兼顧雙方權益下，釐清並解決相關爭議。