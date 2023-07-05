鳳山突現天坑 卡住運水車

高市1輛運水車昨中午行經鳳山區新民路加水站補水時，路面突下陷、導致車後輪陷入坑內動彈不得，當地里長通報市議員協助，請市府道工處到場勘查，發現汙水孔內疑有漏水，自來水公司第七區管理處表示，現場有加水站與多條管線，將確認漏水位置修復。

陳姓司機昨天中午11時許駕駛15噸水車，到鳳山區新民路加水站補水時，右後輪的路面突然下陷，導致水車半個輪胎陷入坑內、水車動彈不得，陳立即報案求助。

警方獲報到場管制，市議員李雅靜接獲里長通知後，請道工處處理，道工處聯繫各管線單位到場，發現附近汙水孔疑有漏水跡象，並請自來水公司測試釐清原因；水車業者則自行調派吊車，約1小時後水車順利脫困。

李雅靜表示，高市自來水管線約8000公里，老舊管線就占5000公里以上，管線老舊漏水、爆裂，不只浪費水資源，更會淘空路基威脅道路安全。

李雅靜說，水公司在高市汰換管線長度，每年平均僅47.8公里，相比台北市每年平均汰換131公里管線，效率遠不及北市一半，將要求水公司全面檢視管線、加速汰換，防止屢因漏水淘空路基、導致天坑再現，影響車輛和市民安全。