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天坑再現困水車 養工處勘查發現汙水孔漏水

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
路面下陷區域直徑約為70公分。圖／讀者提供
路面下陷區域直徑約為70公分。圖／讀者提供

天坑再現！高市1輛運水車中午行經鳳山區1處加水站補水時，路面突下陷導致後輪卡在坑內動彈不得。當地里長通報高市議員李雅靜協助，市府養工處趕忙派員處理，受困水車現已排除脫困。養工處初步勘查後表示，汙水孔內疑有漏水跡象，已請自來水公司檢測釐清是否為下陷起因。

今天中午11時22分許，陳姓司機駕駛15噸水車到鳳山區新民路1處加水站補水時，加到一半驚見右後輪的路面下陷，導致半個輪胎陷入坑內無法駛離，隨即報案請求協助。

警方到場管制路段，市議員李雅靜接獲里長通知立即轉請養工處處理。水車業者則自行調派吊車，於12時30分順利排除受困水車。

高市府工務局道路養護工程處主任秘書陳柏鈞表示，事故發生時已同步通報挖管中心，聯繫各管線單位前來查處。另檢視附近汙水孔發現疑有漏水跡象，是否因此掏空路基造成下陷，需等自來水公司測試才能釐清。

高市鳳山區新民路中午傳出路面下陷，導致1輛15噸重加水車後輪陷入動彈不得。圖／讀者提供
高市鳳山區新民路中午傳出路面下陷，導致1輛15噸重加水車後輪陷入動彈不得。圖／讀者提供
水車右後輪陷入坑內，深度約半個輪胎高。圖／讀者提供
水車右後輪陷入坑內，深度約半個輪胎高。圖／讀者提供
養工處人員檢視汙水孔，發現疑有漏水跡象，需等自來水公司檢測才能釐清路面下陷原因。圖／讀者提供
養工處人員檢視汙水孔，發現疑有漏水跡象，需等自來水公司檢測才能釐清路面下陷原因。圖／讀者提供

漏水 議員 李雅靜 天坑 高雄市

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