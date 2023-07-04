天坑再現困水車 養工處勘查發現汙水孔漏水

天坑再現！高市1輛運水車中午行經鳳山區1處加水站補水時，路面突下陷導致後輪卡在坑內動彈不得。當地里長通報高市議員李雅靜協助，市府養工處趕忙派員處理，受困水車現已排除脫困。養工處初步勘查後表示，汙水孔內疑有漏水跡象，已請自來水公司檢測釐清是否為下陷起因。

今天中午11時22分許，陳姓司機駕駛15噸水車到鳳山區新民路1處加水站補水時，加到一半驚見右後輪的路面下陷，導致半個輪胎陷入坑內無法駛離，隨即報案請求協助。

警方到場管制路段，市議員李雅靜接獲里長通知立即轉請養工處處理。水車業者則自行調派吊車，於12時30分順利排除受困水車。