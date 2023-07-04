茂管處今夏新推科技體驗 AR琉璃珠互動機早鳥搶先玩
茂林國家風景區管理處暑期在新威遊客中心新推出「沉浸茂林 緣定琉璃」互動體驗，遊客藉由臉部、肢體辨識系統感測動作，結合原民意象代表手工藝品「琉璃珠」，可獲得專屬科技手作紀念照片，別具意義，茂管處指出，這項活動是早鳥限定，每人可體驗1次，送完為止。
茂管處長柯建興指出，琉璃珠是排灣族與魯凱族最貴重的飾品，尤其每顆珠子都有名字，並蘊含一個古老的傳說故事，
茂管處在今夏首推結合科技手作的互動體驗，讓民眾戶外踏青之餘，來到室內避暑，還能操作互動體驗，留下精美的個人紀念照。
即日起到茂管處轄區與任一景點合照，只要出示照片給現場值班人員，就能體驗AR琉璃珠互動機，茂管處表示，AR琉璃珠互動機可同時進行8人合照，體驗後將照片上傳至茂管處「Fun心遊茂林」粉專按讚並標記1位朋友，還有機會能抽取大獎活動。
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