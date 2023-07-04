茂管處今夏新推科技體驗 AR琉璃珠互動機早鳥搶先玩

茂林國家風景區管理處暑期在新威遊客中心新推出「沉浸茂林 緣定琉璃」互動體驗，遊客藉由臉部、肢體辨識系統感測動作，結合原民意象代表手工藝品「琉璃珠」，可獲得專屬科技手作紀念照片，別具意義，茂管處指出，這項活動是早鳥限定，每人可體驗1次，送完為止。

茂管處長柯建興指出，琉璃珠是排灣族與魯凱族最貴重的飾品，尤其每顆珠子都有名字，並蘊含一個古老的傳說故事，

茂管處在今夏首推結合科技手作的互動體驗，讓民眾戶外踏青之餘，來到室內避暑，還能操作互動體驗，留下精美的個人紀念照。