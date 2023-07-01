夏天就是要玩水！愛河灣風行SUP瑜珈、獨木舟

夏天就是要玩水！高雄7月推出海洋活動讓民眾消暑，重頭戲「愛河灣水樂園」今由副總統賴清德與高雄市長陳其邁啟動，只要在岸邊掃描告示牌QR Code做實名登記並穿著救生衣，就可在愛河之心至愛河灣之間5.7公里的水域，暢快下水玩水上腳踏車、獨木舟。一群SUP瑜珈愛好者，今天下午在愛河灣做水上瑜珈，吸引不少遊客好奇查看。

賴清德今天穿花襯衫、休閒長褲，陳其邁穿捲起袖子的藍色襯衫搭配短褲，兩人一派輕鬆來到愛河灣。陳其邁說，明年將舉辦首次的國際帆船環台賽，高雄市政府與海委會將全力支持。賴清德說，過去幾十年海洋與民眾隔絕，現在漸漸開放，如果明年有辦法與辦國際環台帆船賽，一定會相當轟動。

愛河灣水樂園從今天開始營業，常態性提供SUP、獨木舟、水上腳踏車等各式浮具租賃服務，讓民眾免自備浮具，輕鬆從事水域休閒活動，現場備有救生員、救生艇及淋浴盥洗設備，讓民眾遊憩玩水更安心。

今天下午有多人在愛河灣玩泛舟艇、還有人在SUP作水上瑜珈。高雄市民劉小姐說，愛河灣周圍的建築、環境很美，空間也足夠，開放這片海域，讓大家可以盡情玩水上活動，更能推動海洋遊憩文化。