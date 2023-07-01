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夏天就是要玩水！愛河灣風行SUP瑜珈、獨木舟

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
SUP瑜珈愛好者今天下午在愛河灣做水上瑜珈。記者劉學聖／攝影
SUP瑜珈愛好者今天下午在愛河灣做水上瑜珈。記者劉學聖／攝影

夏天就是要玩水！高雄7月推出海洋活動讓民眾消暑，重頭戲「愛河灣水樂園」今由副總統賴清德高雄市陳其邁啟動，只要在岸邊掃描告示牌QR Code做實名登記並穿著救生衣，就可在愛河之心至愛河灣之間5.7公里的水域，暢快下水玩水上腳踏車、獨木舟。一群SUP瑜珈愛好者，今天下午在愛河灣做水上瑜珈，吸引不少遊客好奇查看。

賴清德今天穿花襯衫、休閒長褲，陳其邁穿捲起袖子的藍色襯衫搭配短褲，兩人一派輕鬆來到愛河灣。陳其邁說，明年將舉辦首次的國際帆船環台賽，高雄市政府與海委會將全力支持。賴清德說，過去幾十年海洋與民眾隔絕，現在漸漸開放，如果明年有辦法與辦國際環台帆船賽，一定會相當轟動。

愛河灣水樂園從今天開始營業，常態性提供SUP、獨木舟、水上腳踏車等各式浮具租賃服務，讓民眾免自備浮具，輕鬆從事水域休閒活動，現場備有救生員、救生艇及淋浴盥洗設備，讓民眾遊憩玩水更安心。

今天下午有多人在愛河灣玩泛舟艇、還有人在SUP作水上瑜珈。高雄市民劉小姐說，愛河灣周圍的建築、環境很美，空間也足夠，開放這片海域，讓大家可以盡情玩水上活動，更能推動海洋遊憩文化。

高市海洋局說，為落實「還河於民」的政策目標，開放「愛河灣非動力水域遊憩活動區」（位於愛河入港處左側水域），提供市民更多親水空間，民眾只要攜帶立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩活動浮具，掃描岸邊告示牌QR Code做實名登記並穿著救生衣，就可以自由選擇從愛河之心、願景橋、河東路、河西路、愛河灣等5處浮動平台下水。

汕尾國小的學生在愛河灣玩風帆船。記者王勇超／攝影
汕尾國小的學生在愛河灣玩風帆船。記者王勇超／攝影
民眾在愛河灣玩風帆船、水上腳踏車。記者劉學聖／攝影
民眾在愛河灣玩風帆船、水上腳踏車。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德穿花襯衫、高雄市長陳其邁穿短褲，兩人一派輕鬆來到愛河灣。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德穿花襯衫、高雄市長陳其邁穿短褲，兩人一派輕鬆來到愛河灣。記者劉學聖／攝影
SUP瑜珈愛好者今天下午在愛河灣做水上瑜珈。記者劉學聖／攝影
SUP瑜珈愛好者今天下午在愛河灣做水上瑜珈。記者劉學聖／攝影

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