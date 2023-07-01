馬糞海膽已能完全人工養殖 開啟澎湖水產新商機

澎湖馬糞海膽過去因人為過度撈捕，數量日益稀少，澎湖縣政府未雨綢繆，委由種苗繁殖場研究復育，歷經數年努力終於能完全人工養殖，縣長陳光復今天出席成果發表會大感欣慰，盼馬糞海膽能即起人工養殖取代海域撈捕殺戮，未來全年都能穩定上市。

馬糞海膽開採首日，澎湖縣政府農漁局同步在湖西鄉白坑社區活動中心發表完全養殖成果，也推出養殖海膽壽司料理，供民眾嘗鮮，口感滑嫩、鮮甜，風味完全不輸野生且沒有腥味。

縣長陳光復說，馬糞海膽因過度撈捕數量減少，指示復育，澎湖種苗繁殖場先於2017年發展出馬糞海膽量產技，接續嘗試將野外種膽所生產的首批人工種苗育成「種膽」，再運用這批種膽順利培育成人工種苗，達成馬糞海膽完全人工養殖的任務，過程艱辛。

澎湖種苗場指出，馬糞海膽養殖技術日趨成熟，2022年起已輔導縣內6戶養殖業參與試驗，成功以海上小型箱網及陸上魚塭等方式進行養殖。種苗場目前正輔導養殖業者試驗一款培育桶，經測試，1公噸的水體約可養殖150顆到200顆殼徑6到8公分的馬糞海膽。