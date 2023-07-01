關注海洋保護 澎湖海廢地景藝術節登場

2023「舞。漁網」澎湖海廢地景藝術節，今天同步在澎湖本島與離島5處地景展場展出。其中，主場大型地景「方舟」巨大鯨魚萌翻，最為吸睛，鯨魚的活力讓民眾感受到海洋「有希望」。

觀光局澎湖國家風景區推出的2023「舞。漁網」（取諧音：有希望）澎湖海廢地景藝術節，今天在澎湖北寮奎璧山地質公園登場，由澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、立委楊曜辦公室主任段湘玲、湖西鄉長陳振中與澎管處長許宗民等人共同為大鯨鯊地景貼上最後一塊海廢後，一起為長達2個月的海廢地景藝術節揭幕。

許宗民表示，澎管處每年結合各鄉市辦理海岸淨灘，維護最美麗海灣，最近3年來共清理出近3000噸海漂廢棄物，這些海廢透過藝術家巧思，重新賦予海廢新生命，創作出五顏六色藝術品，一起以行動來呼籲關注海洋保護重要。

澎湖海廢地景藝術節主場所展出的「方舟」巨大鯨魚，長有11.5公尺、高3.5公尺，由國內知名的藝術家林舜龍利用漁網、浮球、漂流木與浮標等海廢等近20部卡車的運送，耗時近3個月才完成創作。其中，鯨魚的嘴巴還特別利用沙發製作，讓參觀民眾可以躺臥，民眾也可撿拾海廢來補貼，一起感受海洋希望。

澎管處表示，澎湖海廢地景藝術節，今年由林舜龍、吳成夫、鄭美珠、林以婷、黃程業、江孟禧、黃柏翔、朱軒農、吳昊翰與吳際等多位藝術家，以各種海廢漂流物，創作出「方舟」大型鯨魚、天人菊、自由魚神、里海、水母與網你早歸等藝術創作。

展出地點分別在北寮奎璧山地質公園、漁翁島遊客中心、員貝嶼環島步道、西嶼東昌營區和七美雙心石滬等地景展出，活動將展出至8月底。