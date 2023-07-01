屏兒童青春藝術節 漫威特展打頭陣

放暑假了！2023屏東兒童青春藝術節今起推出，由屏菸1936文化基地「英雄集結之漫威運動會特展」率先登場，縣長周春米說，今年以「我的分身巨人」為主題，在屏菸1936文化基地、演藝廳、藝術館及屏東總圖四大場域，規畫豐富靜動態展演與閱讀活動，只要參閱活動護照，按圖索驥，就能找到想玩的遊戲或想看的節目。

周春米昨帶領小朋友搶先體驗漫威特展，挑戰互動關卡，直呼「真的很好玩」，邀請大小朋友一起到屏東過暑假。

文化處指出，漫威粉絲最期待「英雄集結之漫威運動會」，在屏菸10號倉庫打造九大特色展區，集結英雄們的能力特性，有超好玩的互動關卡，挑戰參與者的敏捷性、肌耐力和判斷力。漫威迷小六鄭小弟說，玩互動遊戲時，頓時化身蜘蛛人、浩克。屏菸還有其他主題展「憶兒時：南方同樂會」、「環遊世界玩數學」。

文化處指出，屏東演藝廳及藝術館邀請知名團隊演出親子節目，包括無獨有偶工作室劇團改編英國童話「自私的巨人」；故事工廠「變身偵探」，還有親子魔法音樂劇等售票場次輪番上陣；另有10場免費表演藝術推廣，包含弦樂四重奏、工作坊、故事劇場。

屏東總圖結合鄉鎮圖書館推出親子共讀，幸福寶寶講座、兒童劇、親職閱讀講座、親子手作共超過50場，與「青春起手式」共7場講座，詳情可上屏縣府文化處官網或臉書查詢。