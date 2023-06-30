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樂高探險號啟航 展開暑假的「樂高奇幻世界之旅」

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
丹麥玩具品牌樂高在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高感受異國情境，拓展視野。記者劉學聖／攝影
丹麥玩具品牌樂高在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高感受異國情境，拓展視野。記者劉學聖／攝影

隨著疫情解封，暑假即將到來，希望可以帶給孩子一個難忘又充實的假期，丹麥玩具品牌樂高從今天起到7月16日在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高從南玩到北，也在體驗活動中感受異國情境，拓展視野，展場還以20萬顆積木拼砌各國的特色代表物，不用搭飛機也能跟著樂高環遊世界。

每年夏天不容錯過的樂高暑期活動在高雄夢時代3樓蛋型空間登場，現場以20萬顆積木打造而成的「樂高奇幻世界之旅」異國情境體驗，從埃及沙漠的人面獅身像到極地冰原的國王企鵝，再從荷蘭花園的風車、蝴蝶到亞馬遜叢林的美洲豹、大嘴鳥及樹懶，透過環遊世界的情境，結合樂高拼砌體驗打造4項關卡挑戰，讓孩子透過接觸樂高激發孩子豐富的想像力，今天會場一開幕就吸引許多親子前來體驗，透過闖關遊戲認識各種動物的奇妙之處。

丹麥玩具品牌樂高在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高感受異國情境，拓展視野。記者劉學聖／攝影
丹麥玩具品牌樂高在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高感受異國情境，拓展視野。記者劉學聖／攝影
丹麥玩具品牌樂高在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高感受異國情境，拓展視野。記者劉學聖／攝影
丹麥玩具品牌樂高在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高感受異國情境，拓展視野。記者劉學聖／攝影

樂高 親子

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