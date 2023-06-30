樂高探險號啟航 展開暑假的「樂高奇幻世界之旅」
隨著疫情解封，暑假即將到來，希望可以帶給孩子一個難忘又充實的假期，丹麥玩具品牌樂高從今天起到7月16日在高雄夢時代打造「樂高奇幻世界之旅」，祭出多樣異國情境體驗，希望親子能跟著樂高從南玩到北，也在體驗活動中感受異國情境，拓展視野，展場還以20萬顆積木拼砌各國的特色代表物，不用搭飛機也能跟著樂高環遊世界。
每年夏天不容錯過的樂高暑期活動在高雄夢時代3樓蛋型空間登場，現場以20萬顆積木打造而成的「樂高奇幻世界之旅」異國情境體驗，從埃及沙漠的人面獅身像到極地冰原的國王企鵝，再從荷蘭花園的風車、蝴蝶到亞馬遜叢林的美洲豹、大嘴鳥及樹懶，透過環遊世界的情境，結合樂高拼砌體驗打造4項關卡挑戰，讓孩子透過接觸樂高激發孩子豐富的想像力，今天會場一開幕就吸引許多親子前來體驗，透過闖關遊戲認識各種動物的奇妙之處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言