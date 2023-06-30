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麥當勞搶灘金門 摩斯：好開心多了一起為金門發展的朋友
金門人期盼近40年，終於等到第一間麥當勞。「摩斯漢堡金門民權店」臉書粉專（ https://www.facebook.com/MOSKinmen ）今表示「歡迎」，並宣布摩斯漢堡金門店也滿10周年了，一同歡慶也回饋顧客，推出獨享優惠活動。
麥當勞金門太湖餐廳今天試營運，明天正式開幕。開門前就已經有上百人排隊，更有人苦等4小時，整個上午人潮滿滿。
網友在聯合新聞網粉專留言，「當年的飛機上滿滿的薯條味，現在可以直接吃熱的了」、「快去排隊，懷念的台灣味」、「我了解金門人現在的心情，當年麥當勞來台灣的時候也是這樣排隊」、「金門已期待很久，難免」、「39年，開第一間，當然要捧場呀，又不是台灣本島」、「當年在金門當兵返台假時，第一個就是想吃麥當勞」、「20多年前澎湖麥當勞在馬公市營業，人潮滿滿，營業額創全台新高，堪比此情況」。
「摩斯漢堡金門民權店」粉專也表態歡迎，「鄉親們期盼的麥當勞也在金門開幕了，我們好開心多了一起為金門發展的朋友」。話鋒一轉，今年適逢摩斯漢堡金門店滿10周年，感謝金門鄉親的支持，一同歡慶更是回饋顧客，今天起至7月2日地瓜薯條搭配大杯冰紅茶，買1組送1組。
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