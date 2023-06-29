登革熱蔓延北高雄 立委參選人曹桓榮指選民焦慮中

入夏高溫飆升，疫情開始蠢動，北高雄已出現登革熱及日本腦炎病例，新冠肺炎疫情似亦加溫，國民黨高市第2選區立委參選人曹桓榮呼籲市府確實做好防疫，別讓2014年、2015年連續兩年登革熱大流行的歷史重演。

曹桓榮說，高雄曾爆發多次登革熱大流行，陳菊主政時，連續兩年登革熱病例突破1.5萬例，2015年更逼近1.8萬例，眼前高雄市登革熱與日本腦炎雖都只是零星病例，卻無巧不巧都集中在第2選區，加上沉寂的新冠疫情也有死灰復燃之勢，選區民眾十分焦慮。

「市府不能存有絲毫僥倖心態，一旦出現小小破口，疫情可能發不可收拾」，曹桓榮說，登革熱是急性傳染病，4型都具有感染致病力，受氣候暖化影響，病媒蚊生長速度快，雨後環境中的積水也成為病媒蚊溫床，近日台南爆發登革熱疫情，已延燒到相鄰的北高雄茄萣，考驗市府的「防火牆」到底築得夠不夠夯實。

曹桓榮指出，今年東南亞登革熱疫情比去年嚴重3倍，高雄和東南亞國家在商務和旅遊有密切往來，不少移工都來自東南亞，如何將登革熱病毒阻絕於境外，大家都睜眼看具有公衛背景的市長陳其邁會怎麼做。除此，5月至10月也是日本腦炎流行季節，同樣藉由病媒蚊叮咬傳染，目前高雄已出現4例本土日本腦炎，年紀都在5、60歲，不容輕忽。