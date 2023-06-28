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高雄渡輪史努比FUN暑假 限定航班延至9月底

中央社／ 高雄28日電

高雄港海上巴士渡輪「史努比限定航班」，去年底啟航後頗受好評，高雄市輪船公司今天表示，史努比限定航班活動將延長至9月30日，且暑假期間營運時間延長，僅每週二公休不開航。

高雄市輪船公司今天發布新聞稿表示，史努比限定航班去年12月24日啟航後，頗受好評，也成功收服史努比粉絲的心；為提供遊客更便利服務，原定服務到8月20日的史努比限定航班活動，將延長至9月30日。

此外，史努比限定航班即日起至8月31日止，暑假期間每週一、三至日營運時間延長為下午1時至7時45分，每週二公休不開航。

高雄市輪船公司表示，搭乘史努比航班，路線行經鼓山（魚市場）、棧貳庫、旗津，3地點均可上下船，全線一律單一價全票新台幣80元，6至12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙與陪伴卡一律優待半價40元。

另外，輪船公司假日限定的金棧遊港航班，即日起也加入國旅卡特約商店行列，使用國旅卡購買金棧遊港船票，可享全票優惠價250元；航班詳細資訊及票價，可洽高雄市輪船公司臉書及官網（https://reurl.cc/lZMAnY）查詢。

航班 高雄市 國旅卡

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