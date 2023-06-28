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高市議會以龍舟PK花絮為閉幕片 強調府會攜手高雄更好

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市議會第四屆第一次定期大會播放龍舟pk賽花絮當閉幕片。記者王昭月／攝影
高雄市議會第四屆第一次定期大會播放龍舟pk賽花絮當閉幕片。記者王昭月／攝影

高市議會第4屆第1次定期大會今午閉幕，這次定期會首度採取上、下午各排定3名議員總質詢模式，議長康裕成指府會都辛苦了，大會雖閉幕，但議會對市政的監督沒有結束，閉幕前也播放今年府會龍舟賽PK的化絮影片作結，強調攜手合作，將讓高雄更好。

康裕成指，高市議會定期會正值「MeToo」、性別平等及防制性侵與性騷擾等議題發燒，包括議員湯詠瑜、黃捷、邱俊憲等均提案或連署成立「多元融合小組」，「高雄市議會成立性別平等委員會」歷經多次闖關也成立。此外，更審議通過「高雄市淨零城市管理自治條例」，淨零排碳議題，高雄不能置身事外，也不能落後於其他縣市。

定期會閉幕前，也剪輯日前府會龍舟大賽PK的花絮場景播放，片中府會間相互開嗆，議員甚至揚言「刪預算」，展現當仁不讓氣魄，但最終和諧收場。康裕成指，這場PK賽不比勝負，這讓讓高雄端午龍舟賽事成為全國焦點，達到共同行銷高雄的目的，大家都樂見高雄會愈來愈好。

高雄市議會第四屆第一次定期大會播放龍舟pk賽花絮當閉幕片，強調府會攜手同心讓高雄更好。記者王昭月／攝影
高雄市議會第四屆第一次定期大會播放龍舟pk賽花絮當閉幕片，強調府會攜手同心讓高雄更好。記者王昭月／攝影

龍舟賽 康裕成 議員

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