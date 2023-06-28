高雄多位議員關心殯葬設施不足 殯館處提4案改善

受到人口高齡化及疫情影響，高雄去年死亡25462人較往年增加，在今年6月份舉行的高雄市議會第4屆第1次定期大會，多位議員都關心殯葬設施不足問題。對此殯葬管理處表示，目前已有四大方案規畫，來滿足使用需求。

高雄市議員黃捷日前在議會質詢時提到，高雄市立殯儀館冰櫃設施不足，讓家屬要帶著親人遺體四處尋找殯儀館安置；議員林義迪則要求盡快推動旗山殯儀館改造案，滿足旗美地區居民需求；議員黃飛鳳、吳利成也提出應盡速增建大樹第二納骨塔，解決容量不足問題。

殯管處表示，第一殯儀館近期反映冰櫃不足問題，目前已調度臨時冰櫃供民眾使用，並積極爭取113年度新設櫃位經費，以滿足民眾冰櫃治喪需求；而地方民意反映新設旗山殯儀館及大樹新納骨塔事宜，已納入評估，正爭取經費辦理先期規畫。

另外，殯館處已規畫44億經費改建第一殯儀館，設有綜合行政大樓、立體停車場866位、火化場、環保金爐及新設納骨塔10萬個櫃位，並闢建景觀微滯洪公園；鳳山拷潭塔也預計新設第二納骨塔，可提供5萬5000個櫃位。

殯管處長黃中中說，將積極爭取基金預算，來辦理為殯葬設施改善及增建、以滿足民眾治喪需求。