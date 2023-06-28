快訊

陳建州、范范發聲明求償1千萬、刊道歉啟事 大牙經紀公司回應了

考古發現「披薩祖先」！龐貝古城千年披薩 上面還有水果

陳建州黑歷史被翻出 昔遊戲吻上Selina疑伸舌頭讓她崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄多位議員關心殯葬設施不足 殯館處提4案改善

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
為解決殯葬設施不足問題，提出四案改善，也將爭取預算滿足民眾治喪需求。記者任義宇／攝影
為解決殯葬設施不足問題，提出四案改善，也將爭取預算滿足民眾治喪需求。記者任義宇／攝影

受到人口高齡化及疫情影響，高雄去年死亡25462人較往年增加，在今年6月份舉行的高雄市議會第4屆第1次定期大會，多位議員都關心殯葬設施不足問題。對此殯葬管理處表示，目前已有四大方案規畫，來滿足使用需求。

高雄市議員黃捷日前在議會質詢時提到，高雄市立殯儀館冰櫃設施不足，讓家屬要帶著親人遺體四處尋找殯儀館安置；議員林義迪則要求盡快推動旗山殯儀館改造案，滿足旗美地區居民需求；議員黃飛鳳、吳利成也提出應盡速增建大樹第二納骨塔，解決容量不足問題。

殯管處表示，第一殯儀館近期反映冰櫃不足問題，目前已調度臨時冰櫃供民眾使用，並積極爭取113年度新設櫃位經費，以滿足民眾冰櫃治喪需求；而地方民意反映新設旗山殯儀館及大樹新納骨塔事宜，已納入評估，正爭取經費辦理先期規畫。

另外，殯館處已規畫44億經費改建第一殯儀館，設有綜合行政大樓、立體停車場866位、火化場、環保金爐及新設納骨塔10萬個櫃位，並闢建景觀微滯洪公園；鳳山拷潭塔也預計新設第二納骨塔，可提供5萬5000個櫃位。

殯管處長黃中中說，將積極爭取基金預算，來辦理為殯葬設施改善及增建、以滿足民眾治喪需求。

第一殯儀館 議員 高雄市

延伸閱讀

影／防堵登革熱擴散 高雄茄定6里整頓環境開出3罰單

肌肉男帶女友逛高雄夜市 警拔槍喝令交出毒品

防堵登革熱 高雄茄萣環境掃蕩開2罰單

高市推料理職人口袋美食 首波76家名單出爐

相關新聞

屏東又見飆車仔…萬大大橋成改裝車競速天堂？警方說話了

屏東縣又出現飆車競速！網路社群「社會事新聞影音」今流傳1分48秒影片，內容寫著「6/4高屏縣市交界 萬大大橋周末輪改裝車...

高市議會以龍舟PK花絮為閉幕片 強調府會攜手高雄更好

高市議會第4屆第1次定期大會今午閉幕，這次定期會首度採取上、下午各排定3名議員總質詢模式，議長康裕成指府會都辛苦了，大會...

創造就業機會 屏東縣民公園旁殺蛇溪以南工業區開發今動土

屏東縣民公園原是台糖紙漿廠，縣府打造遺構公園，揭開殺蛇溪沿岸的神秘面紗，成為屏東市區熱門景點。台糖廠區殺蛇溪以南工業區開...

高市通過淨零城市發展自治條例 助產業維持國際競爭力

高雄市議會第四屆第一次定期大會今午閉幕前審議通過「淨零城市發展自治條例」，奠立指標性意義，議長康裕成指這是高市府會共同努...

高雄多位議員關心殯葬設施不足 殯館處提4案改善

受到人口高齡化及疫情影響，高雄去年死亡25462人較往年增加，在今年6月份舉行的高雄市議會第4屆第1次定期大會，多位議員...

影／防堵登革熱擴散 高雄茄定6里整頓環境開出3罰單

高雄市茄萣區6月26日出現今年首例本土登革熱，為防範疫情擴大，衛生局今派人針對茄萣區大定里等6里進行環境清消，發現多處孳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦