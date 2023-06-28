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屏市潮州戀愛BUS公教聯誼 男報名額滿、女性目前僅2人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供

屏東縣潮州鎮公所、屏東市公所共同策畫「屏潮相逢戀愛BUS」公教聯誼，將在7月22日舉辦，即日起開放報名至7月7日或額滿為止，開放報名約3周，男性名額將額滿，女性目前僅2人報名，歡迎全台各機關、學校、醫療院所、國營事業機構的未婚軍公教及約聘僱人員報名參加，走訪潮州鐵道園區。

屏東市公所指出，活動全程免費，名額共40人，男女各半，男性將額滿，女性僅2人報名，僅需繳300元保證金，當日全額退還，符合資格的參加者即可獲贈限量精美保溫瓶，象徵愛情保溫長長久久，還有潮州有囍百年好合悠遊卡一套。

屏東市公所表示，首次舉辦的屏潮相逢戀愛BUS，結合潮州鐵道園區的生態及低碳大眾運輸，搭乘主題巴士從屏東市公所出發，同遊潮州鐵道園區；考量夏日天氣炎熱，市公所安排在園區內愛情湖畔景觀咖啡餐廳共度悠閒午後，享用精緻茶點；透過餅乾DIY課程，在自然的互動中認識彼此。

潮州鐵道園區內有峇厘島風的發呆亭、荷花生態池、透明玻璃橋等，非常適合拍照打卡，園內還有水牛、迷你馬、白鵝等許多可愛小動物，放鬆遊玩也能促進交流互動。

市公所表示，由於日前舉辦屏潮連線系列活動大受好評，帶動屏東、潮州兩地觀光效益，七夕前夕延續活動熱潮，加碼辦理戀愛聯誼，即日起開放報名，歡迎符合資格之單身男女踴躍報名參加，報名可洽屏東市公所、潮州鎮公所。

屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
屏東市公所與潮州鎮公所舉辦屏潮相逢戀愛BUS，帶領單身男女走訪潮州鐵道園區。圖／潮州鐵道園區提供
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屏東縣 鐵道 聯誼 觀光 七夕

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