高雄興達港BOT案開工 棧橋式碼頭工期8個月

高雄市「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」今天開工，龍門吊棧橋式碼頭工程經費新台幣3000萬元，未來可從海上吊起300噸級漁船上架維修，不用再跑到外地維修。

高雄市政府海洋局新聞稿表示，龍門吊棧橋式碼頭工程，從義大利進口的自走式天車，工期約8個月，將可從海上吊起300噸級漁船上架維修，漁民不用再到外地維修漁船。

海洋局表示，開發商嘉泰遊艇股份有限公司相當有決心，9月還會興建2座修造船廠，未來提供興達漁港在地漁船更便捷、專業維修服務。同時這項計畫開發具示範作用，帶動鼓勵民間投資者參與公共設施土地利用。

海洋局表示，將持續協助嘉泰遊艇申請取得建築執照等相關行政流程，把關BOT案規劃設計內容，務必在5年內完成2座修造船廠及98個遊艇泊位，強化遊艇服務產業量能，也為茄萣創造更多就業機會與商機。