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高雄獼猴闖校園 學童追逐反遭猴抓傷
高雄一位媽媽在社群反映，孩子昨天在學校被野生獼猴爬上背部抓傷，背部有5個大小傷口。校方表示，昨日下午2點多有獼猴闖入校園，一名三年級學童想確認獼猴去向，在走廊跟隨獼猴，之後被獼猴追逐跌倒，不小心被抓傷背後。對於獼猴無預警進入校園，學校表示會教導孩子正確保護自己的作法。
家長質疑，學校既不靠山也不靠海，怎麼會出現獼猴這種動物？而且學校附近都是住宅區，就算最近的半屏山也有一大段距離。
家長聽孩子說，猴子在學校好幾個月了，但學校好像沒有請專業人士處理，也沒抓到這隻猴子，導致猴子都在校園出沒，還抓傷小朋友。老師也沒有告知家長校園裡有猴子，直到小孩出事，家長才知道。今天還好抓傷是在背部，如果猴子抓狂導致其他更嚴重的傷害，豈不更加危險？
校方表示，26日下午2點多有獼猴闖入校園，師生立即通報，大概2點15分發現獼猴出現在校長室外走廊，總務處相關人員立即通知師生進入教室確保安全。一名三年級學童想確認獼猴去向，在走廊跟隨獼猴，之後被獼猴追逐跌倒，不小心被抓傷背後。
學校於第一時間立即通知家長，也進行校安通報，並由學務主任帶往醫院就醫，打了破傷風針與拿止痛藥、消炎藥；晚上級任導師再進行學生情況的了解關懷，今天上午家長也到校了解情況。
對於獼猴無預警進入校園，學校表示會教導孩子正確保護自己的作法，如：不追趕獼猴、不與獼猴對峙，眼神也不正視猴子，趕快離開現場或是進入教室，確保自身安全。因校園綠樹林立，生態環境自然，學校會再與動保團體等相關單位聯繫，在兼顧保護動物下，讓師生更了解生物與獼猴的生態，建立師生與校園安全。
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