城中城拆除改建府北公園 弱勢者聚集喝酒喧嘩！住戶頭疼

高雄鹽埕區「城中城」大樓2021年10月14日大火，造成46死慘劇，基地原址已改造為府北公園，市府期待讓陽光灑進公園，沖淡城中城悲傷的回憶。讀者向聯合報投訴，府北公園白天明亮，到晚上卻變了樣，常有弱勢民眾聚集喝酒，隨地丟酒瓶、吐檳榔汁，喝醉了爭吵打架，讓當地居民不堪其擾。

城中城大樓完工於1980年，1樓到4樓是商場和歌廳，5、6樓是電影院，7樓到11樓是套房，12樓餐廳，但後來沒落，2021年火災發生前，僅剩7至11樓住家區域有住戶，大樓內部雜亂。

陳姓警官說，城中城鄰近的愛河原本就有許多「有路無厝」的弱勢民眾，他們有錢就租屋棲身，經常在城中城或對面超商的騎樓飲酒聊天；手頭寬裕就多喝幾瓶，沒錢時一瓶啤酒就能喝一整天；現在城中城改建成公園，他們還是習慣在這裡喝酒，民眾屢屢檢舉，警方相當頭疼。

知情人士說，城中城火災後高雄市政府透過善款發給受災戶租金補貼，每月1萬5千元，期限是2年，加上採購家具家電補貼35萬，等於受災者每戶可領70多萬，但已有不擅長理財的受災戶把錢花光。

當地居民說，府北公園蓋好後，原本聚集在城中城的弱勢民眾還是會回來這裡喝酒，他們開罐頭下酒，還會隨地吐檳榔汁，吃喝完畢把酒瓶、垃圾丟在公園，騎腳踏車或步行離開，有時喝醉了起爭執，甚至還會打架，報警之後警方會來勸離，但隔幾天這些熟面孔還是會再出現。

鹽埕分局說，府北公園從去年10月中旬落成啟用至今，110報案件數路倒8件、喧嘩妨害安寧案件10件、口角糾紛2件、吵架推擠1件，報時段集中在傍晚5時至晚間9時，當事人都是長年住在這裡的民眾；警方在下午4時至晚間10時規劃巡邏警組到府北公園守望，全時段都有線上快速打擊部隊，防止酒醉或聚眾滋事。

高雄市社會局社會救助科表示，根據訪視資料，府北公園目前有1位偶爾露宿在此的街友。近2個月內，市府1999未接獲公園有其他街友出沒檢舉，懷疑可能是附近居民聚集公園喝酒喧鬧。而該名出沒府北公園的街友，社工曾多次關懷訪視，但當事人不願入住街友中心，社工已依當事人需求提供資源協助。

社會救助科說，對於居無定所的街友，社會局和民間團體合作，提供生活照顧、協尋家屬、返家、租屋、就醫、轉介安置、就業媒合等服務。但因社服工作不具強制力，大部分街友仍選擇在外自由生活，不願接受安置。

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