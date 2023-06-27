快訊

大牙點名「黑人陳建州」性騷！「黑澀會」時期受害：硬把我拉到床上

她在機場拍照突遭男友飆罵 網見機票擺法全不挺：太沒常識

面對脅迫與生存式威脅的困境 台灣的戰略方向何去何從？

城中城拆除改建府北公園 弱勢者聚集喝酒喧嘩！住戶頭疼

聯合報／ 記者王勇超楊適群／高雄即時報導
府北公園常有弱勢民眾聚集喝酒，喝醉了留下酒杯、酒瓶等垃圾。記者王勇超／攝影
府北公園常有弱勢民眾聚集喝酒，喝醉了留下酒杯、酒瓶等垃圾。記者王勇超／攝影

高雄鹽埕區「城中城」大樓2021年10月14日大火，造成46死慘劇，基地原址已改造為府北公園，市府期待讓陽光灑進公園，沖淡城中城悲傷的回憶。讀者向聯合報投訴，府北公園白天明亮，到晚上卻變了樣，常有弱勢民眾聚集喝酒，隨地丟酒瓶、吐檳榔汁，喝醉了爭吵打架，讓當地居民不堪其擾。

城中城大樓完工於1980年，1樓到4樓是商場和歌廳，5、6樓是電影院，7樓到11樓是套房，12樓餐廳，但後來沒落，2021年火災發生前，僅剩7至11樓住家區域有住戶，大樓內部雜亂。

陳姓警官說，城中城鄰近的愛河原本就有許多「有路無厝」的弱勢民眾，他們有錢就租屋棲身，經常在城中城或對面超商的騎樓飲酒聊天；手頭寬裕就多喝幾瓶，沒錢時一瓶啤酒就能喝一整天；現在城中城改建成公園，他們還是習慣在這裡喝酒，民眾屢屢檢舉，警方相當頭疼。

知情人士說，城中城火災後高雄市政府透過善款發給受災戶租金補貼，每月1萬5千元，期限是2年，加上採購家具家電補貼35萬，等於受災者每戶可領70多萬，但已有不擅長理財的受災戶把錢花光。

當地居民說，府北公園蓋好後，原本聚集在城中城的弱勢民眾還是會回來這裡喝酒，他們開罐頭下酒，還會隨地吐檳榔汁，吃喝完畢把酒瓶、垃圾丟在公園，騎腳踏車或步行離開，有時喝醉了起爭執，甚至還會打架，報警之後警方會來勸離，但隔幾天這些熟面孔還是會再出現。

鹽埕分局說，府北公園從去年10月中旬落成啟用至今，110報案件數路倒8件、喧嘩妨害安寧案件10件、口角糾紛2件、吵架推擠1件，報時段集中在傍晚5時至晚間9時，當事人都是長年住在這裡的民眾；警方在下午4時至晚間10時規劃巡邏警組到府北公園守望，全時段都有線上快速打擊部隊，防止酒醉或聚眾滋事。

高雄市社會局社會救助科表示，根據訪視資料，府北公園目前有1位偶爾露宿在此的街友。近2個月內，市府1999未接獲公園有其他街友出沒檢舉，懷疑可能是附近居民聚集公園喝酒喧鬧。而該名出沒府北公園的街友，社工曾多次關懷訪視，但當事人不願入住街友中心，社工已依當事人需求提供資源協助。

社會救助科說，對於居無定所的街友，社會局和民間團體合作，提供生活照顧、協尋家屬、返家、租屋、就醫、轉介安置、就業媒合等服務。但因社服工作不具強制力，大部分街友仍選擇在外自由生活，不願接受安置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

府北公園座椅底下有酒瓶碎片。記者王勇超／攝影
府北公園座椅底下有酒瓶碎片。記者王勇超／攝影
府北公園的草地上常有酒瓶。記者王勇超／攝影
府北公園的草地上常有酒瓶。記者王勇超／攝影
府北公園常有弱勢民眾聚集喝酒，喝醉了留下酒杯、酒瓶等垃圾，有時還會喧嘩吵鬧，讓當地居民不勝其擾。記者王勇超／攝影
府北公園常有弱勢民眾聚集喝酒，喝醉了留下酒杯、酒瓶等垃圾，有時還會喧嘩吵鬧，讓當地居民不勝其擾。記者王勇超／攝影
高雄市鹽埕區的府北公園燈光明亮。記者王勇超／攝影
高雄市鹽埕區的府北公園燈光明亮。記者王勇超／攝影
鹽埕分局夜間派警車停在府北公園駐點守望。圖／讀者提供
鹽埕分局夜間派警車停在府北公園駐點守望。圖／讀者提供

街友 社工 高雄城中城

延伸閱讀

街友燒掉鐵花新聚落外復刻版騰雲號「守車」？ 台東縣府：傾向不重建

竹北氣爆今晚二次協調會 陳見賢2次鞠躬道歉

台南大雨釀大樓電梯短路故障冒煙 民眾逃生以為火災報警

新北情侶吵架瓦斯罐爆炸釀火災 房東兒子無辜波及、送醫不治

相關新聞

城中城拆除改建府北公園 弱勢者聚集喝酒喧嘩！住戶頭疼

高雄鹽埕區「城中城」大樓2021年10月14日大火，造成46死慘劇，基地原址已改造為府北公園，市府期待讓陽光灑進公園，沖...

屏東花3千萬添購183輛警用車輛 強化警力提升治安品質

為保障警員執勤安全、強化警勤機動能力，屏東縣府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車...

旗津渡輪虧10億 監院要求改進

高雄市政府提供旗津居民免費搭渡輪，但未足額補貼票價減收，導致高雄輪船公司連年虧損，累積逾10億元，超過資本額2倍，遭監察...

打擊非法漁撈／修法沒共識 農漁局：應輔導漁民轉型

海洋公民基金會董事吳雙澤主張，打擊非法漁撈長遠之計是走向制度化、法治化，建議將潛水打魚從漁業法的行政罰修改為刑事罰，才能...

課後愛心麵包 10年發出1.3萬個

高雄市鳳山區青年國中為讓學生填飽肚子，也幫助經濟弱勢學生，透過社區商家協助，下午第7節課後提供免費愛心麵包。10年來持續...

屏小黃公車闢新線 單趟10元

屏東縣政府推動小黃公車，深入鄰里提供長輩外出服務，已有19條路線，為完善偏鄉公共運輸路網，今年將新闢14條路線，涵蓋8個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦