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往南橫注意！「大魔王路段」梅蘭明隧道動工 開放河床便道通行
南橫公路去年開放管制性通行，其中工程人員視為難處理的「大魔王路段」梅蘭明隧道，前年盧碧颱風時曾豪雨致災，今起公路總局進行補強加長工程，預計明年3月底完工，甲仙工務段提醒，用路人可改走河床便道通行。
梅蘭明隧道自2018年遭逢豪雨致災，工務段原本針對邊坡蝕溝裸露岩盤處，採噴凝土方式抑制毀損擴大，不過，前年8月盧碧颱風致災，沒想到蝕溝範圍向上擴大幾近稜線，恐有崩塌危險，雖仍以噴凝土護坡，但經年風化後，邊坡裸露岩盤裂解，仍有岩屑下移致災的可能性。
公路總局第三區養護工程處表示，梅蘭明隧道從今天起進行修復工程，明隧道主體前後將延長192公尺，邊坡掛網噴凝土、擋土牆基椿、明隧道基礎及主結構物等修復作業。
據悉，這項修復工程難度高且危險，雖過去曾多次流標，甲仙工務段長鄭敏華表示，今年3月發包，今天開始動工，預計明年三月底即可完工。
由於，目前梅蘭明隧道封閉主線進行施工，公路總局在梅蘭明隧道荖濃溪左側，另闢一條由河床填高的臨時便道，方便施工期間用路人改道通行，但倘若遇上大雨溪水暴漲，公路總局將實施緊急道路封閉管制禁止通行。
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