往南橫注意！「大魔王路段」梅蘭明隧道動工 開放河床便道通行

南橫公路去年開放管制性通行，其中工程人員視為難處理的「大魔王路段」梅蘭明隧道，前年盧碧颱風時曾豪雨致災，今起公路總局進行補強加長工程，預計明年3月底完工，甲仙工務段提醒，用路人可改走河床便道通行。

梅蘭明隧道自2018年遭逢豪雨致災，工務段原本針對邊坡蝕溝裸露岩盤處，採噴凝土方式抑制毀損擴大，不過，前年8月盧碧颱風致災，沒想到蝕溝範圍向上擴大幾近稜線，恐有崩塌危險，雖仍以噴凝土護坡，但經年風化後，邊坡裸露岩盤裂解，仍有岩屑下移致災的可能性。

公路總局第三區養護工程處表示，梅蘭明隧道從今天起進行修復工程，明隧道主體前後將延長192公尺，邊坡掛網噴凝土、擋土牆基椿、明隧道基礎及主結構物等修復作業。

據悉，這項修復工程難度高且危險，雖過去曾多次流標，甲仙工務段長鄭敏華表示，今年3月發包，今天開始動工，預計明年三月底即可完工。