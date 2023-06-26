聽新聞
test
0:00 / 0:00

小港機場大廳室溫 不符節能規定

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導
高雄小港機場內的溫度顯示器日前被貼上黑色膠帶，讓旅客不解。圖／讀者提供
高雄小港機場內的溫度顯示器日前被貼上黑色膠帶，讓旅客不解。圖／讀者提供

端午連假高雄小港機場旅客多，旅客進出，大門開關頻繁，航站內高溫悶熱，航空公司櫃檯人員汗流浹背，旅客抱怨連連，且航站大廳溫度顯示器竟用黑膠帶遮蔽；高雄航空站解釋，小港機場屬能源用戶，需符合空調26至28度溫度限值規定，日前能源局檢查發現室溫低於26度，因此調高符合節能規定，溫度顯示器數值有誤差，已貼上「溫度校正中」以免旅客誤解。

能源局指出，能源用戶需符合空調26至28度溫度限值規定，有1度誤差的容許值，6月中旬發現小港機場部分區域室溫過高，部分場域則低至攝氏22度，冷氣溫度明顯分布不均，因此請機場改善，並提供空調診斷輔導，昨天機場航站平均溫度維持25到26度，已符合規定。

端午連假出遊潮，高雄小港機場國際航站大廳排滿出國旅客，航站內高溫悶熱。記者楊適群／攝影
端午連假出遊潮，高雄小港機場國際航站大廳排滿出國旅客，航站內高溫悶熱。記者楊適群／攝影

記者昨實際走訪，航站內已不再像前幾天悶熱，但部分角落，例如進出大廳門口附近，仍可感受溫度較高。航空櫃台的工作人員桌上仍放著小電扇，航站內的溫度顯示器原貼上黑色膠帶，已移除改貼「溫度校正中」，航站人員表示，等校正修復後就可恢復顯示。

航站櫃檯人員透露，端午連假前幾天機場大廳悶熱，制服沾滿汗水很不舒服，劃位旅客也抱怨「機場怎麼這麼熱？」；林姓旅客說，機場冷氣不足讓旅客及工作人都很不舒服；張姓旅客則說，提供給旅客舒適環境應是機場最基本的服務。

立委李昆澤說，機場有向出境旅客收取每人500元的機場服務費，卻讓旅客熱到抱怨，全台炎熱並非只有小港機場，應參考像百貨公司的雙層出入門防止冷氣外流，維持冷房效果，避免調低冷氣溫度造成能源浪費。

另外，溫度顯示器故障，機場稱因廠商連假無法派人維修，此說法無法接受，作為國家門面，設備服務需加強，已要求民航局1個月內提檢討報告。

小港機場 冷氣

延伸閱讀

小港機場遭怨悶熱喊冤「配合規定」 能源局：26度非指冷氣溫度

端午連假最後一天 嘉市交通回復日常

天氣飆高溫又要符合規定 小港機場遭怨悶熱

端午連假阿里山創1.5萬觀光人次 觀光工廠停車場都客滿

相關新聞

小港機場大廳室溫 不符節能規定

端午連假高雄小港機場旅客多，旅客進出，大門開關頻繁，航站內高溫悶熱，航空公司櫃檯人員汗流浹背，旅客抱怨連連，且航站大廳溫...

包棟小琉球民宿！他怒噴1樓遭員工擅闖「打整天麻將」 業者致歉回應了

徐姓男子與友人端午連假到屏東小琉球玩，包下整棟3層樓的民宿住宿，但23日下午入住就遇到員工占用1樓打整天麻將，住宿期間還...

全台血庫「各血型」偏低 高雄：周一安全庫存量不足3天

每逢連假過後，全台血庫常有安全庫存量偏低情況，而明天適逢端午連假結束，預期醫院掛號看診人數激增，高雄捐血中心指出，以高雄...

高雄茄萣女子疑染登革熱 住家孳生病媒蚊挨罰逾千元

高雄市府防疫團隊今接獲台南通報，一名60多歲居住茄萣區女子，高度疑似登革熱個案，該女子工作地在台南東區，平時活動區域為住...

小港機場遭怨悶熱喊冤「配合規定」 能源局：26度非指冷氣溫度

高雄小港機場遭旅客抱怨溫度過高，站內氣溫儀表板更用膠布貼住讓人看不到，小港機場表示，若不配合能源局規定就會被開罰。經濟部...

天氣飆高溫又要符合規定 小港機場遭怨悶熱

高雄小港機場近日被爆，端午連續假期航站內溫度悶熱，讓機場內工作必須著長袖的航空櫃台人員汗流浹背，風扇不離身直呼好熱，連旅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦