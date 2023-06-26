小港機場大廳室溫 不符節能規定

端午連假高雄小港機場旅客多，旅客進出，大門開關頻繁，航站內高溫悶熱，航空公司櫃檯人員汗流浹背，旅客抱怨連連，且航站大廳溫度顯示器竟用黑膠帶遮蔽；高雄航空站解釋，小港機場屬能源用戶，需符合空調26至28度溫度限值規定，日前能源局檢查發現室溫低於26度，因此調高符合節能規定，溫度顯示器數值有誤差，已貼上「溫度校正中」以免旅客誤解。

能源局指出，能源用戶需符合空調26至28度溫度限值規定，有1度誤差的容許值，6月中旬發現小港機場部分區域室溫過高，部分場域則低至攝氏22度，冷氣溫度明顯分布不均，因此請機場改善，並提供空調診斷輔導，昨天機場航站平均溫度維持25到26度，已符合規定。

端午連假出遊潮，高雄小港機場國際航站大廳排滿出國旅客，航站內高溫悶熱。記者楊適群／攝影

記者昨實際走訪，航站內已不再像前幾天悶熱，但部分角落，例如進出大廳門口附近，仍可感受溫度較高。航空櫃台的工作人員桌上仍放著小電扇，航站內的溫度顯示器原貼上黑色膠帶，已移除改貼「溫度校正中」，航站人員表示，等校正修復後就可恢復顯示。

航站櫃檯人員透露，端午連假前幾天機場大廳悶熱，制服沾滿汗水很不舒服，劃位旅客也抱怨「機場怎麼這麼熱？」；林姓旅客說，機場冷氣不足讓旅客及工作人都很不舒服；張姓旅客則說，提供給旅客舒適環境應是機場最基本的服務。

立委李昆澤說，機場有向出境旅客收取每人500元的機場服務費，卻讓旅客熱到抱怨，全台炎熱並非只有小港機場，應參考像百貨公司的雙層出入門防止冷氣外流，維持冷房效果，避免調低冷氣溫度造成能源浪費。

另外，溫度顯示器故障，機場稱因廠商連假無法派人維修，此說法無法接受，作為國家門面，設備服務需加強，已要求民航局1個月內提檢討報告。