天氣飆高溫又要符合規定 小港機場遭怨悶熱

高雄小港機場近日被爆，端午連續假期航站內溫度悶熱，讓機場內工作必須著長袖的航空櫃台人員汗流浹背，風扇不離身直呼好熱，連旅客也抱怨連連「真的很悶熱」。更離譜的是，航站大廳的溫度顯示器還用黑膠帶貼上遮蔽，令人一頭霧水。

高雄航空站說，小港機場屬於能源用戶，需符合室內空調溫度26-28度（誤差可1度）限值規定。但6月14日能源局到站檢查發現，高雄站溫度低於規定的攝氏26度，最低還測得21度，所以不得不調高溫度，以符合節約能源的溫度限值，希望機場員工和旅客體諒。至於溫度計顯示器用膠帶遮蔽，是因顯示數值比能源局現場量測的數值高，怕引起民眾誤解，等校正修復就可以恢復顯示。

據了解，今天上午小港機場國際出境大廳測得溫度為25.5度，記者實際走訪小港機場國際線出境大廳，確實已不再像前幾天的悶熱，但部分角落例如進出大廳門口附近，仍可感受到溫度較高。而航空櫃台裡，工作人員桌上仍放著小電扇，至於航站內的溫度顯示器的黑色膠帶，已移除改貼「溫度校正中」貼紙。

有航站櫃檯人員私下透露，端午連假前幾天機場大廳悶熱，制服都沾滿汗水很不舒服，就連劃位旅客也不禁抱怨機場怎麼這麼熱？

旅客林小姐說，現在高雄天氣爆熱，接下來7、8月天氣恐更熱，若機場的冷氣不足會讓旅客及工作人都覺得很不舒服。另名張姓旅客也說，提供旅客舒適環境是機場最基本服務，但這樣的品質國人都無法忍受了，對抵台的外國旅客來說更難接受，豈不是丟光台灣的臉？

立委李昆澤表示，近日接獲民眾反映小港機場冷氣不足悶熱問題，經查問民航局，機場溫度設定在26度至28度間，但因小港機場空間大，空間死角多，加上旅客進出航站大門頻繁開關，導致冷氣外流效率差。而溫度顯示器故障，因廠商連假無法派員維修，說法無法接受，作為國家門面，設備服務實在是需要加強，已要求民航局一個月內提出檢討報告。