長榮高勤部新工會拒加班 高雄機場端午航班正常

長榮航勤高雄勤務部成立新產業工會，並自昨天起發動拒絕加班及臨時調班行動。高雄小港機場今天發布訊息表示，端午連假期間每天人力足夠，目前航班均正常無延誤。

高雄小港機場副主任洪建男中午向中央社記者發布訊息表示，長榮航勤端午連假期間，每天人力預排均足夠，高雄機場未受影響，目前航班正常無延誤。

由於長榮航勤高雄勤務部（高勤部）員工在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間不斷被輪調到桃園機場工作、留在高雄機場工作的員工，也面臨航班作業人力縮編、頻繁要求加班情況，在與長榮航勤公司多次勞資爭議調解仍未能達成共識，因此高勤部員工成立「台灣機場地勤產業工會」，宣布從昨天起發動拒絕加班和拒絕臨時調班行動，連續3個月。

台灣機場地勤產業工會顧問周聖凱告訴中央社記者，工會在5月底申請，上週才正式拿到核准，現階段人數約50人，但高勤部總員工數約100人，也持續有人願意加入工會。

周聖凱說，工會仍有意願與長榮航勤公司對話，因此並未即時發起端午節依法休假的行動，但如果長榮集團不能提出更好改善方案，工會不得已只能在中秋節發動依法休假。

台灣機場地勤產業工會聲明表示，長榮航勤公司最新提出的改善方案，僅是將每梯調動人次從11人降為9人、今年最後一梯調動仍要持續到10月23日，亦即調動期程要到11月中旬過後才會完全結束，和員工期望仍有不小落差。

根據長榮集團提供的長勤公司回應，長榮航勤在高雄機場的地勤業務量，由疫情前每月約1100架次作業量，降到目前約每月500多架次，人力調度壓力較低。

長勤公司表示，加班或臨時調班均會依法事先徵詢員工意願，多數員工也願意配合公司營運需求；雖然台灣機場地勤產業工會發起拒絕加班或是臨時調班活動，公司評估目前航班暫不受影響，公司也將啟動應變方案，確保航班調度一切正常，保障所有旅客權益。