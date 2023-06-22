影／愛河端午龍舟嘉年華一連三天 競技龍舟市集熱鬧玩

高雄愛河端午龍舟嘉年華今天起一連三天在愛河畔舉行，動用33艘龍舟，135隊爭奪百萬獎金，民眾湧入愛河畔為隊伍加油！首日賽事，自強組由高雄市傷殘服務協會傷殘隊奪冠，新住民混合組第一名是左中新美少女隊。

高雄愛河端午龍舟進行傳統、競技400公尺直道競賽及龍舟拔河賽事，今天晚上7點開幕典禮邀請紙風車劇團於228公園表演，一連三天在河東路及河西路都有市集，此外還有SUP立式划槳體驗、黃金名粽送民眾、品牌大福袋、龍舟故事館等周邊活動。

為鼓勵多元參賽並擴大國際交流，今年新增新住民組與企業組，共分20組參賽組別，為全台之最。其中新住民組由左中進修部的新住民朋友組成，隊員們來自越南、印尼及中國各國新住民。今天比賽結果，由左中新美少女隊以3分24秒14的成績奪冠。

高雄市傷殘服務協會成立42年，為延緩肢障朋友的肢體退化、萎縮，促進身體和心理健康，協會積極推動游泳水療、輪椅籃球等復健活動，組成的龍舟隊連續22年勇奪高雄市龍舟競賽自強組總冠軍。今年協會組隊參加，隊員中有肢障、聽障、智障、多重障礙者。

高雄市傷殘服務協會理事長陳正誠表示，會員們雖行動不便，協會盡可能讓他們克服困難，走出來面向陽光，不輕易放棄，與一般人一樣參與各項活動。自強組最後由傷殘服務協會傷殘隊以3分9秒51的成績奪冠。