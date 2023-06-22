高雄右昌公托涉不當照顧 社會局決定終止契約
右昌公托在去年8月才風光開幕，日前就遭爆料有多起不當照顧，甚至有男童出現臀部及生殖器紅腫潰爛情況，高雄市府社會局經家防中心調查後，認定機構有疏失，已於昨天向承辦單位提出終止契約要求，並尋求新團隊接手經營。
高雄市議員白喬茵在本月17日議會總質詢時指出，陸續接獲5名家長投訴右昌公托有不當照顧狀況，分別有2名幼兒遭壓腿、1名臀部潰爛、1名夾手、1名小孩情緒不穩，要求社會局介入調查。當天也有家長出面指控，自己2個小孩送至右昌公托，接連出現受傷狀況，公托老師第一時間還試圖說謊掩蓋真相，叫家長如何信賴公托。
社會局表示，事發後隨即由家防中心調查，經與專家討論後，認為該公托接連發生事件，顯見主管人員疏於管理督導，對事件危機處理能力不足，於21日主動向承辦單位提出終止契約要求，對事件托育人員也要求依勞基法資遣。至於該單位所經營或相關的其他公托機構，經查並無照顧不當之情事，將加強查察，確保照顧品質。
局長謝琍琍說，會儘速尋求團隊接手右昌公托，在交接期間將積極督導服務品質，幼兒仍可持續送托，若有家長有退托需求，社會局將協助轉介到合格之托育機構、準公托嬰中心或準公共保母，社會局已加強稽查所轄公托環境，提供家長安心照顧服務。
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