6月起寶來不老溫泉推贈禮活動 消費登錄月抽iPhone

為吸引民眾到高市六龜區寶來、不老地區旅遊，茂林國家風景區管理處6月至明年1月31日推出抽獎、贈禮活動，民眾消費滿額可兌換限定禮品，憑發票上網登錄還可抽iPhone13等獎品。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，6月至明年1月31日推出「溫泉消費加碼送」、「30萬大禮每月抽」及「溫心有禮」等贈禮活動。

「溫泉消費加碼送」6月1日起至9月30日，於合作的合法溫泉標章及合法旅宿業者消費滿額新台幣500元，即送活動限定禮品，贈完為止。

「溫心有禮」首波7月1日至9月30日於合作的旅宿業者消費滿600元以上，可獲溫泉季期間限定造型海綿；第2波10月1日至明年1月31日於合作旅宿業者消費滿1500元以上，可獲得溫泉季期間限定泡湯小方巾，均贈完為止。

「30萬大禮每月抽」6月1日至明年1月31日於合作的合法溫泉標章及合法旅宿業者場域消費滿額500元並取得統一發票或收據憑證，即可上網登錄取得抽獎資格，每張發票或憑證限登錄1次，每月可抽iPhone13等獎品。

「溫心有禮」第2波活動和「30萬大禮每月抽」登錄發票截止日到明年1月31日，隔天2月1日彙整抽獎名單。此外，茂林國家風景區內3座遊客中心在6月23至24日也提供限量預約的愛玉、吉拿富等在地美食體驗。

茂林國家風景區管理處表示，寶來、不老溫泉區除了提供泡湯體驗，也可順遊南橫公路、寶來花賞溫泉公園及茂林國家風景區等特色景點。詳細店家資訊與活動內容可查詢活動網站：https://theme.maolin-nsa.gov.tw/spring2023/。