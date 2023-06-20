尚好禮！端午連假高雄寶來不老賞湯趣 抽iPhone幸運兒

端午佳節即將到來，高雄六龜區的寶來、不老溫泉，自6月起，消費者可享不少泡湯好康，只要活動期間在合作店家消費滿額，有機會獲得贈禮，還有「月月抽大獎」活動，最大獎iPhone智慧型手機，等著你！

交通部觀光局茂林國家風景區指出，這項活動於6月開跑至明年2月1日止，活動內容包含「溫泉消費加碼送」、「三十萬大禮每月抽以及「溫心有禮」等3階段贈好禮活動。

「5台iPad10，要送給幸運兒！」茂管處指出，民眾消費滿額即可於配合店家兌換限定禮品！再憑消費發票或收據參加抽獎活動，2024年活動尾聲就有機會獲得iPad10最大獎！

據悉，寶來、不老溫泉區除了提供養生精緻的泡湯體驗，順遊南橫公路、寶來花賞溫泉公園及茂林國家風景區等特色景點，還能體驗東高雄獨特的山城慢食慢旅樂趣。