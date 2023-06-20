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尚好禮！端午連假高雄寶來不老賞湯趣 抽iPhone幸運兒

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄寶來花賞公園足湯享受。圖／茂管處提供
高雄寶來花賞公園足湯享受。圖／茂管處提供

端午佳節即將到來，高雄六龜區的寶來、不老溫泉，自6月起，消費者可享不少泡湯好康，只要活動期間在合作店家消費滿額，有機會獲得贈禮，還有「月月抽大獎」活動，最大獎iPhone智慧型手機，等著你！

交通部觀光局茂林國家風景區指出，這項活動於6月開跑至明年2月1日止，活動內容包含「溫泉消費加碼送」、「三十萬大禮每月抽以及「溫心有禮」等3階段贈好禮活動。

「5台iPad10，要送給幸運兒！」茂管處指出，民眾消費滿額即可於配合店家兌換限定禮品！再憑消費發票或收據參加抽獎活動，2024年活動尾聲就有機會獲得iPad10最大獎！

據悉，寶來、不老溫泉區除了提供養生精緻的泡湯體驗，順遊南橫公路、寶來花賞溫泉公園及茂林國家風景區等特色景點，還能體驗東高雄獨特的山城慢食慢旅樂趣。

此外，茂林國家風景區內三座遊客中心於6月23至24日，提供限量預約的在地美食體驗，茂管處表示，本檔期的美食料理為愛玉(禮納里遊客中心)及吉拿富(新威、茂林遊客中心)，民眾不妨端午出遊散心，抽好禮、吃好料，最踏實！

茂管處推薦端午連假可來闔家歡樂的不老溫泉泡湯。圖／茂管處提供
茂管處推薦端午連假可來闔家歡樂的不老溫泉泡湯。圖／茂管處提供
高雄市不老溫泉充滿日式氛圍。圖／茂管處提供
高雄市不老溫泉充滿日式氛圍。圖／茂管處提供

國家風景區 端午節 交通部 iPhone

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