2023泳渡澎湖灣！ 5000公尺季胤呈1小時40分55秒奪冠

「2023泳渡澎湖灣」泳渡組5000公尺今天清晨6點半在西嶼大菓葉開賽，選手們魚貫下水，奮力爭游，最後由選手季胤呈以1小時40分55秒奪冠。挑戰組2000公尺9點在觀音亭下水。

舉辦21年的「泳渡澎湖灣」，為澎湖具代表性體育活動，也是挑戰自我的跨島性海泳，讓許多泳者躍躍欲試。今年泳渡活動組別分為泳渡組5000公尺、挑戰組2000公尺和體驗組500公尺，吸引近1400名選手參加。

今天澎湖天候海況尚佳，清晨6點半在澎湖縣教育處長蘇啟昌、西嶼鄉公所長李添進及國立體育大學教授李再立鳴槍下，泳渡組5000公尺選手陸續下水，主辦單位全程戒護安全。前三名成績為：季胤呈1小時40分55秒；郭家齊1小時41分47秒：劉又瑋1小時46分53秒。