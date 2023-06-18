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2023泳渡澎湖灣！ 5000公尺季胤呈1小時40分55秒奪冠
「2023泳渡澎湖灣」泳渡組5000公尺今天清晨6點半在西嶼大菓葉開賽，選手們魚貫下水，奮力爭游，最後由選手季胤呈以1小時40分55秒奪冠。挑戰組2000公尺9點在觀音亭下水。
舉辦21年的「泳渡澎湖灣」，為澎湖具代表性體育活動，也是挑戰自我的跨島性海泳，讓許多泳者躍躍欲試。今年泳渡活動組別分為泳渡組5000公尺、挑戰組2000公尺和體驗組500公尺，吸引近1400名選手參加。
今天澎湖天候海況尚佳，清晨6點半在澎湖縣教育處長蘇啟昌、西嶼鄉公所長李添進及國立體育大學教授李再立鳴槍下，泳渡組5000公尺選手陸續下水，主辦單位全程戒護安全。前三名成績為：季胤呈1小時40分55秒；郭家齊1小時41分47秒：劉又瑋1小時46分53秒。
澎湖縣府表示，除泳渡澎湖灣賽事外，今天也在觀音亭海域辦理「水上嘉年華」，有陸上氣墊、水上氣墊，並配合潮汐的獨木舟、SUP，讓大家在虹橋內海免費體驗。主辦單位也在現場安排美食攤位，讓泳者上岸後可以品嘗在地澎湖小吃。
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