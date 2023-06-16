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避免與「生人」搶地 環保葬成選項

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
國內治喪觀念進步，「環保葬」已成許多人生後選項。圖／高市殯館處提供
國內治喪觀念進步，「環保葬」已成許多人生後選項。圖／高市殯館處提供

現代土地寸土寸金，多地都面臨塔位不足問題，不過隨環保觀念盛行與治喪觀念進步，包含樹葬、海葬在內的「環保葬」，成為許多人生後選項，各縣市殯葬管理單位也開始推出各式環保葬方案，讓生命與自然合而為一，也不占用土地，達成永續利用效果。

以高雄為例，殯葬管理處提供海葬、樹葬兩種環保葬選項，其中海葬是依「殯葬管理條例」劃一定海域範圍，再經地方殯管單位提供核發海葬許可證明，由民眾找好船隻或委辦單位後，將證明交予港務局，即可辦理後續火化、治喪及出海等作業。

樹葬部分是指將骨灰妥善處理後，裝入可分解的紙或棉布袋內， 於公墓內將骨灰藏納土中，再植花樹於上， 或於樹木根部周圍埋葬骨灰，另有不將骨灰裝入容器的灑葬，讓命命與自然合而為一，既不佔用土地空間 ，也有助於環境綠化。

高雄共有深水山公墓、杉林生命紀念館、旗山多元化葬法生命園區能進行樹葬，因樹葬穴位葬滿一年即可循環再利用，因此每年都能提供4080處穴位。高雄去年有約2萬5千人死亡，其中有2619位選擇使用樹葬，海葬則僅有54位。

對老一輩民眾來說，「環保葬」接受度仍較低，一位陳姓老翁說，不設立墓碑或牌位，怕子孫會找不到位置祭拜；林姓婦人則認為，後輩是否需要到場祭拜不重要，只要他們會想念，那肉體「塵歸塵、土歸土」便是最好的生後之地。

高雄殯管處說，慎終追遠是死生大事，喪禮在我國社會中具有極重要的地位，環保自然葬可說是「讓遺體化作春泥，避免環境破壞且節省土地資源的典範，會持續宣導，提供民眾更多元殯葬服務，並引導葬俗革新。

海葬國內接受度仍低，還在由殯管單位積極推廣中。圖／取自內政部網站
海葬國內接受度仍低，還在由殯管單位積極推廣中。圖／取自內政部網站

樹葬 墓碑

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