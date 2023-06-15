空拍機揪禍首 工廠漏油染鳳山圳

高雄市環保局昨天巡查鳳山溪上游河道，發現鳳山圳滯洪池旁河道遭油汙汙染，出動空拍機向上游溯源，查出汙染源是一家食品業者，洩漏約100公升柴油。環保局依違反水汙染防治法第28條規定，裁處1萬至600萬元罰鍰，並限期清除河面油汙。

環保局環境稽查科表示，現場水面漂浮褐色油汙且有異味，立即鋪設吸油棉及攔油索，避免下游河道遭受汙染。另出動空拍機向上游溯源，發現汙染源來自美山路36巷至美山路30巷橋之間，循痕跡查獲油汙來自一家食品業者。廠內柴油貯存槽止漏閥斷裂，造成柴油洩漏約100公升，流入廠房後方鳳山圳。

環保局立即派員在下游鳳山圳與坔浦排水匯流口，架設攔油索及吸油棉，避免油汙染持續擴散。現場命業者盡速清除河道油汙，防止下游鳳山溪二次汙染。