南韓實況主「企鵝妹」徒步環島 波麗士邀約秒變反詐騙宣傳大使

擁有高學歷、風格搞怪的韓國人氣實況主「企鵝妹」Jinny，上月底台灣以逆時針展開徒步環島，一天步行10至12小時，昨晚來到屏東縣東港鎮大鵬灣，全程開直播的她吸引上萬粉絲觀看，連在地警察也成了忠實鐵粉，還直衝現場邀她協助宣導犯罪預防，盼藉她的高知名度和清新形象向民眾宣導反詐騙，親民的她立刻答應客串「反詐騙宣傳大使」。

30歲的南韓實況主「企鵝妹」柳允進全台走透透，扛著14公斤裝備環島步行每天直播12小時，昨天走到屏東縣大鵬灣國家風景區、直播內容曝光後，東港警犯罪預防團隊立即前往直播現場，熱情邀她擔任犯罪預防大使，共同宣導反詐騙，「企鵝妹」得知來意後爽快答應，她用英文宣導反詐騙過程也掀起網友熱議。

「企鵝妹 」從上月23日起展開徒步環島，今天從東港向南往墾丁方向走，直播過程有相當的觀看數，有人好奇為何有這麼多關注和討論聲量，有網友彙整出「很認真在做效果跟互動」、「認真規畫安排」等亮點，指她隨手拍違停、錢包失而復得、找女廁、和路人互動、累到坐在路邊喝口涼水，用英文表達當下心情，都可以「當梗發文」，堪稱網紅的「流量典範」。