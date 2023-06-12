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萬丹百年夫妻樹因大雨被迫離異 夫樹傾倒根系斷裂不治
梅雨鋒面發威，屏東萬丹一棵百年老榕樹不堪狂風暴雨傾倒，當地民眾都感到十分惋惜，今下午縣府相關局處和屏科大植物醫學系名譽教授梁文進，一同到場現勘；農業處表示，榕樹棲地不足，無法生長支持根，導致樹勢傾斜，再加上土壤雨後鬆軟而倒伏，根系幾乎斷裂，救治機率低，預計明日派員移除。
萬丹鄉廣安村許厝角福德祠旁有一對「夫妻樹」，其中一棵大榕樹為縣府列管的百年珍貴老樹，陪伴鄉親成長，是村莊多數人兒時好玩伴，然而受到今天強風暴雨和近日地震影響，今清晨整棵倒臥路上，當地居民聽聞感到十分不捨。
農業處接獲廣安村長潘寶同通報，立即派員到場察看，初步目視檢視無褐根病病徵，下午3點左右與屏科大植物醫學系名譽教授梁文進再次到場檢視確認。
農業處表示，該榕樹因臨路，棲地不足無法生長支持根，以致樹勢傾斜，且時常遭路過大車碰撞，再加上位處地勢低窪容易積水，造成土壤鬆軟，綜合多方因素下導致榕樹倒伏，經初步評估，樹木根系因傾倒幾乎全部斷裂，救治機率低，預計明日派員移除。
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