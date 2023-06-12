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恆基婦產科還在用2D超音波 「恆春女兒」串起扶輪愛心跳級捐4D

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
3502地區八德旭德扶輪社長林靜文，透過扶輪社全球獎助金齊聚3國11社之力，合捐恆基醫院婦產科價值220萬元的4D超音波設備。記者潘欣中／攝影
3502地區八德旭德扶輪社長林靜文，透過扶輪社全球獎助金齊聚3國11社之力，合捐恆基醫院婦產科價值220萬元的4D超音波設備。記者潘欣中／攝影

位處偏遠的屏東恆春半島有3家地區醫院，恆春基督教醫院是唯一的婦幼專責醫院，為孕婦檢查胎兒和子宮病變的2D超音波儀器已使用近15年，礙於經費無力汰換，也是「恆春女兒」、曾任護理師的桃園市八德旭德扶輪社長林靜文得知後，主動串連並匯集3國11社之力，今天捐贈價值220萬的4D超音波，讓半島孕婦、患者及遊客享有醫學中心等級的醫療儀器。

「扶輪社愛心無疆界！」為幫助更多偏遠地區就醫的民眾，3502地區八德旭德扶輪社長林靜文透過扶輪社全球獎助金，齊聚3國11社，包括屏東東區扶輪社、泰國國際扶輪D3350地區挽那扶輪社及3450地區香港地區社友，合捐恆基醫院婦產科4D超音波設備，今天在恆基戴娓娜禮拜堂舉行捐贈儀式。

林靜文說，過去曾任護理師，知道偏鄉醫療與城市的差距，恆春又是自己朝思夢想的故鄉，主動重串起國內外扶論社友的愛心，集合海內外扶輪社友的力量，促成這次婦產科設備捐贈，且從老舊的2D一次就「跳級」到醫學中心等級的4D超音波，透過跨國愛心捐贈的優質醫療器材，讓偏鄉醫療品質再提升，更盼發揮拋磚引玉的效果。

恆基院長黃健榮說，有別於2D黑白影像及設備老舊、影像模糊不清，4D高階超音波具陰道超音波檢查技術及4D全彩影像技術，除可降低檢查過程中的不適感(免脹尿)，更因高階影像技術大幅提升標的影像，如胎兒外觀、唐氏症、兔唇、子宮與卵巢等器官病變和病徵，對及早發現與後續醫療轉診大有幫助。

恆基4年前被指定是恆春半島婦幼專責醫院，有3名婦產科醫師，去年婦產科門診人數5705、急診人數412、超音波人次597、新生兒人數34，婦產科門診和產檢都有增加，孕婦產檢不用再舟車勞頓遠赴東港或高屏地區，但新生兒接生數略有微降，主要是長期以來的信心不足，這需要時間來提升。

3502地區八德旭德扶輪社長林靜文，透過扶輪社全球獎助金齊聚3國11社之力，合捐恆基醫院婦產科價值220萬元的4D超音波設備。記者潘欣中／攝影
3502地區八德旭德扶輪社長林靜文，透過扶輪社全球獎助金齊聚3國11社之力，合捐恆基醫院婦產科價值220萬元的4D超音波設備。記者潘欣中／攝影
也是「恆春女兒」的3502地區八德旭德扶輪社長林靜文（右），透過扶輪社全球獎助金齊聚3國11社之力，合捐恆基醫院婦產科價值220萬元的4D超音波設備。記者潘欣中／攝影
也是「恆春女兒」的3502地區八德旭德扶輪社長林靜文（右），透過扶輪社全球獎助金齊聚3國11社之力，合捐恆基醫院婦產科價值220萬元的4D超音波設備。記者潘欣中／攝影

婦產科 恆春 愛心

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