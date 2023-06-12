端午南橫衝一波 端午節連續假期周四取消管制

南橫公路梅山口至向陽，去年5月1日推行「台20線梅山口至向陽路段，周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入」，三工處今宣布，因應端午節連續4天假期，6月22日(周四)取消管制通行，以減少連續假期車流壅塞，開放時段仍維持為上午7時至下午14時進入，下午5時離開管制路段。

第三工程處表示，實施管制以來，多數民眾都能體諒南橫公路及山林環境，需要適度管制休養生息，工作人員並利用管制時段進行環境維護，使南橫公路及周邊環境更美好。

因應端午節連續4天假期，本處甲仙段及關山段，協調梅山口至向陽路段復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，6月22日(周四)取消管制通行，以減少連續假期車流壅塞。